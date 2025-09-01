https://ria.ru/20250901/putin-2038821203.html
Путин заявил о росте интереса мирового сообщества к сотрудничеству с ШОС
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Все больше государств стремятся сотрудничать с Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС), искренний интерес и внимание со стороны мирового сообщества к организации растет, сообщил президент России Владимир Путин."Искренний интерес и внимание к многоплановой деятельности ШОС со стороны мирового сообщества продолжает расти. И все больше государств стремятся к открытому и равноправному диалогу с нашей организацией", - сказал Путин на заседании в формате "ШОС плюс".Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзинь 31 августа - 1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций.
