12:10 01.09.2025 (обновлено: 14:30 01.09.2025)
Путин заявил о росте интереса мирового сообщества к сотрудничеству с ШОС
Путин заявил о росте интереса мирового сообщества к сотрудничеству с ШОС
шос
в мире
россия
тяньцзинь
владимир путин
саммит шос в китае в 2025 году
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Все больше государств стремятся сотрудничать с Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС), искренний интерес и внимание со стороны мирового сообщества к организации растет, сообщил президент России Владимир Путин."Искренний интерес и внимание к многоплановой деятельности ШОС со стороны мирового сообщества продолжает расти. И все больше государств стремятся к открытому и равноправному диалогу с нашей организацией", - сказал Путин на заседании в формате "ШОС плюс".Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзинь 31 августа - 1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций.
шос, в мире, россия, тяньцзинь, владимир путин, саммит шос в китае в 2025 году
ШОС, В мире, Россия, Тяньцзинь, Владимир Путин, Саммит ШОС в Китае в 2025 году
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на заседании Совета глав государств – членов ШОС в Тяньцзине
Президент РФ Владимир Путин выступает на заседании Совета глав государств – членов ШОС в Тяньцзине
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Все больше государств стремятся сотрудничать с Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС), искренний интерес и внимание со стороны мирового сообщества к организации растет, сообщил президент России Владимир Путин.
"Искренний интерес и внимание к многоплановой деятельности ШОС со стороны мирового сообщества продолжает расти. И все больше государств стремятся к открытому и равноправному диалогу с нашей организацией", - сказал Путин на заседании в формате "ШОС плюс".
Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзинь 31 августа - 1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций.
Путин встретился с Эрдоганом на полях саммита ШОС
Путин встретился с Эрдоганом на полях саммита ШОС
ШОСВ миреРоссияТяньцзиньВладимир ПутинСаммит ШОС в Китае в 2025 году
 
 
