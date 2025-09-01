https://ria.ru/20250901/putin-2038821203.html

Путин заявил о росте интереса мирового сообщества к сотрудничеству с ШОС

Путин заявил о росте интереса мирового сообщества к сотрудничеству с ШОС - РИА Новости, 01.09.2025

Путин заявил о росте интереса мирового сообщества к сотрудничеству с ШОС

Все больше государств стремятся сотрудничать с Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС), искренний интерес и внимание со стороны мирового сообщества к... РИА Новости, 01.09.2025

2025-09-01T12:10:00+03:00

2025-09-01T12:10:00+03:00

2025-09-01T14:30:00+03:00

шос

в мире

россия

тяньцзинь

владимир путин

саммит шос в китае в 2025 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038771903_0:123:3275:1965_1920x0_80_0_0_d4dd2bd99496bb5e38acddd361d2175d.jpg

ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Все больше государств стремятся сотрудничать с Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС), искренний интерес и внимание со стороны мирового сообщества к организации растет, сообщил президент России Владимир Путин."Искренний интерес и внимание к многоплановой деятельности ШОС со стороны мирового сообщества продолжает расти. И все больше государств стремятся к открытому и равноправному диалогу с нашей организацией", - сказал Путин на заседании в формате "ШОС плюс".Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзинь 31 августа - 1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций.

https://ria.ru/20250901/putin-2038792921.html

россия

тяньцзинь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

шос, в мире, россия, тяньцзинь, владимир путин, саммит шос в китае в 2025 году