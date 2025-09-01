Рейтинг@Mail.ru
Встреча Путина и Моди завершилась - РИА Новости, 01.09.2025
10:12 01.09.2025 (обновлено: 10:19 01.09.2025)
Встреча Путина и Моди завершилась
владимир путин
в мире
саммит шос в китае в 2025 году
индия
нарендра моди
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди в резиденции российского лидера в китайском Тяньцзине завершилась, передает корреспондент РИА Новости.Премьер Индии покинул здание отеля Ritz Carlton, который на дни саммита стал резиденцией Путина. Уходя, Моди помахал рукой представителям СМИ.
владимир путин, в мире, саммит шос в китае в 2025 году, индия, нарендра моди
Владимир Путин, В мире, Саммит ШОС в Китае в 2025 году, Индия, Нарендра Моди
Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на полях саммита ШОС -2025
Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на полях саммита ШОС -2025
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди в резиденции российского лидера в китайском Тяньцзине завершилась, передает корреспондент РИА Новости.
Премьер Индии покинул здание отеля Ritz Carlton, который на дни саммита стал резиденцией Путина. Уходя, Моди помахал рукой представителям СМИ.
Межгосударственные отношения России и Индии
