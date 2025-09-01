https://ria.ru/20250901/putin-2038787411.html
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди в резиденции российского лидера в китайском Тяньцзине завершилась, передает корреспондент РИА Новости.Премьер Индии покинул здание отеля Ritz Carlton, который на дни саммита стал резиденцией Путина. Уходя, Моди помахал рукой представителям СМИ.
Встреча Путина и Моди завершилась
