Путин провел отдельные переговоры с премьер-министром Индии на полях ШОС
09:32 01.09.2025 (обновлено: 09:49 01.09.2025)
https://ria.ru/20250901/putin-2038775601.html
Путин провел отдельные переговоры с премьер-министром Индии на полях ШОС
Президент России Владимир Путин и премьер Индии Нарендра Моди после почти часового разговора в Aurus провели отдельные официальные переговоры, передаёт... РИА Новости, 01.09.2025
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер Индии Нарендра Моди после почти часового разговора в Aurus провели отдельные официальные переговоры, передаёт корреспондент РИА Новости.Двусторонняя встреча Путина и Моди проходит в понедельник на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в китайском Тяньцзине.С площадки саммита ШОС они выехали к месту проведения двусторонней встречи в резиденцию в тяньцзиньском отеле Ritz-Carlton на одном автомобиле - "Аурусе" президента России. Кортеж подъехал к зданию, сопровождавшие лидеров делегации зашли внутрь отеля, но лидеры так и продолжили общение с глазу на глаз в машине. Их беседа с глазу на глаз в автомобиле продолжалась в общей сложности около часа.
в мире, индия, саммит шос в китае в 2025 году, владимир путин, нарендра моди
В мире, Индия, Саммит ШОС в Китае в 2025 году, Владимир Путин, Нарендра Моди
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер Индии Нарендра Моди после почти часового разговора в Aurus провели отдельные официальные переговоры, передаёт корреспондент РИА Новости.
Двусторонняя встреча Путина и Моди проходит в понедельник на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в китайском Тяньцзине.
С площадки саммита ШОС они выехали к месту проведения двусторонней встречи в резиденцию в тяньцзиньском отеле Ritz-Carlton на одном автомобиле - "Аурусе" президента России. Кортеж подъехал к зданию, сопровождавшие лидеров делегации зашли внутрь отеля, но лидеры так и продолжили общение с глазу на глаз в машине. Их беседа с глазу на глаз в автомобиле продолжалась в общей сложности около часа.
Путин и Моди поехали на переговоры на одном "Аурусе"
