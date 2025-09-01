https://ria.ru/20250901/putin-2038775601.html

Путин провел отдельные переговоры с премьер-министром Индии на полях ШОС

Путин провел отдельные переговоры с премьер-министром Индии на полях ШОС - РИА Новости, 01.09.2025

Путин провел отдельные переговоры с премьер-министром Индии на полях ШОС

01.09.2025

ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер Индии Нарендра Моди после почти часового разговора в Aurus провели отдельные официальные переговоры, передаёт корреспондент РИА Новости.Двусторонняя встреча Путина и Моди проходит в понедельник на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в китайском Тяньцзине.С площадки саммита ШОС они выехали к месту проведения двусторонней встречи в резиденцию в тяньцзиньском отеле Ritz-Carlton на одном автомобиле - "Аурусе" президента России. Кортеж подъехал к зданию, сопровождавшие лидеров делегации зашли внутрь отеля, но лидеры так и продолжили общение с глазу на глаз в машине. Их беседа с глазу на глаз в автомобиле продолжалась в общей сложности около часа.

