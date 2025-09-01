Рейтинг@Mail.ru
Путин и Моди общаются тет-а-тет перед переговорами с участием делегаций - РИА Новости, 01.09.2025
09:25 01.09.2025
Путин и Моди общаются тет-а-тет перед переговорами с участием делегаций
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен — РИА Новости. Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди общаются тет-а-тет перед встречей делегаций, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Они общались и в машине, когда ехали, потом продолжили общение в машине, и сейчас до того, как они присоединятся к делегации, они продолжают такие переговоры", — отметил он.Путин и Моди разговаривают уже 50 минут. С площадки саммита ШОС они выехали к месту проведения встречи в резиденцию в Тяньцзиньском отеле Ritz-Carlton в одном "Аурусе".Кортеж подъехал к зданию, сопровождавшие политиков делегации зашли внутрь отеля, но они продолжили общение с глазу на глаз в машине.Саммит Шанхайской организации сотрудничества проходит в китайском Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября, в нем принимает участие Владимир Путин. Также у президента запланированы встречи с иностранными лидерами.ШОС — международное объединение, основанное в 2001 году. В него входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия; страны-партнеры: Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен — РИА Новости. Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди общаются тет-а-тет перед встречей делегаций, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Они общались и в машине, когда ехали, потом продолжили общение в машине, и сейчас до того, как они присоединятся к делегации, они продолжают такие переговоры", — отметил он.
Путин и Моди разговаривают уже 50 минут. С площадки саммита ШОС они выехали к месту проведения встречи в резиденцию в Тяньцзиньском отеле Ritz-Carlton в одном "Аурусе".
Кортеж подъехал к зданию, сопровождавшие политиков делегации зашли внутрь отеля, но они продолжили общение с глазу на глаз в машине.
Саммит Шанхайской организации сотрудничества проходит в китайском Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября, в нем принимает участие Владимир Путин. Также у президента запланированы встречи с иностранными лидерами.
ШОС — международное объединение, основанное в 2001 году. В него входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия; страны-партнеры: Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.
