Путин и Моди общаются тет-а-тет перед переговорами с участием делегаций

Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди общаются тет-а-тет перед встречей делегаций, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 01.09.2025
нарендра моди
саммит шос в китае в 2025 году
в мире
россия
индия
владимир путин
дмитрий песков
шос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038776495_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_61b4ed1594a544ac74ed3f401f1a65cf.jpg
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен — РИА Новости. Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди общаются тет-а-тет перед встречей делегаций, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Они общались и в машине, когда ехали, потом продолжили общение в машине, и сейчас до того, как они присоединятся к делегации, они продолжают такие переговоры", — отметил он.Путин и Моди разговаривают уже 50 минут. С площадки саммита ШОС они выехали к месту проведения встречи в резиденцию в Тяньцзиньском отеле Ritz-Carlton в одном "Аурусе".Кортеж подъехал к зданию, сопровождавшие политиков делегации зашли внутрь отеля, но они продолжили общение с глазу на глаз в машине.Саммит Шанхайской организации сотрудничества проходит в китайском Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября, в нем принимает участие Владимир Путин. Также у президента запланированы встречи с иностранными лидерами.ШОС — международное объединение, основанное в 2001 году. В него входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия; страны-партнеры: Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.
россия
индия
Путин и премьер-министр Индии Моди перед началом переговоров
Путин и премьер-министр Индии Моди перед началом переговоров
2025-09-01T09:25
true
PT0M10S
Беседа Путина с премьер-министром Индии
Беседа Путина с премьер-министром Индии.
2025-09-01T09:25
true
PT0M41S
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038776495_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_ac32d94b686dc193d0d18517e7d8b24d.jpg
Путин и Моди садятся в "Аурус"
Путин и Моди садятся в "Аурус"
2025-09-01T09:25
true
PT0M17S
нарендра моди, саммит шос в китае в 2025 году, в мире, россия, индия, владимир путин, дмитрий песков, шос
Нарендра Моди, Саммит ШОС в Китае в 2025 году, В мире, Россия, Индия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, ШОС
