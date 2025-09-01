https://ria.ru/20250901/putin-2038762933.html

Путин анонсировал заседание глав правительств стран ШОС

Путин анонсировал заседание глав правительств стран ШОС - РИА Новости, 01.09.2025

Путин анонсировал заседание глав правительств стран ШОС

Заседание глав правительств стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) пройдет в Москве в ноябре, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 01.09.2025

2025-09-01T07:49:00+03:00

2025-09-01T07:49:00+03:00

2025-09-01T07:49:00+03:00

москва

россия

индия

владимир путин

шос

саммит шос в китае в 2025 году

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038758498_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_e8efc7df41e6261c20b2b3328c1ba06c.jpg

ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Заседание глав правительств стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) пройдет в Москве в ноябре, сообщил президент России Владимир Путин. "Уверен, что вопросы выполнения достигнутых здесь, в Тяньцзине, договоренностей будут предметно рассмотрены на заседании Совета глав правительств ШОС, которое, как условлено, пройдет в ноябре в Москве. Будем рады видеть делегации всех ваших стран, дорогие друзья", - сказал российский лидер на заседании Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия, государства-партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.

https://ria.ru/20250901/shos-2038762452.html

москва

россия

индия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, россия, индия, владимир путин, шос, саммит шос в китае в 2025 году, в мире