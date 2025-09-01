Путин анонсировал заседание глав правительств стран ШОС
Путин заявил, что заседание глав правительств ШОС пройдет в Москве в ноябре
© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества
© POOL
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества
Читать ria.ru в
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Заседание глав правительств стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) пройдет в Москве в ноябре, сообщил президент России Владимир Путин.
"Уверен, что вопросы выполнения достигнутых здесь, в Тяньцзине, договоренностей будут предметно рассмотрены на заседании Совета глав правительств ШОС, которое, как условлено, пройдет в ноябре в Москве. Будем рады видеть делегации всех ваших стран, дорогие друзья", - сказал российский лидер на заседании Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия, государства-партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.