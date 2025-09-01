https://ria.ru/20250901/putin-2038762237.html
Путин рассказал о роли диалога в ШОС
Путин рассказал о роли диалога в ШОС - РИА Новости, 01.09.2025
Путин рассказал о роли диалога в ШОС
Диалог в ШОС помогает заложить основы для формирования в Евразии новой системы стабильности и безопасности на смену отжившим евроцентричным и евроатлантическим...
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Диалог в ШОС помогает заложить основы для формирования в Евразии новой системы стабильности и безопасности на смену отжившим евроцентричным и евроатлантическим моделям, заявил президент России Владимир Путин. "ШОС вносит ощутимый вклад в укрепление атмосферы сотрудничества и взаимного доверия на всем евразийском континенте, помогая, тем самым, заложить политические и социально-экономические предпосылки для формирования в Евразии новой системы стабильности, безопасности и мирного развития. Системы, которая пришла бы на смену отжившим евроцентричным и евроатлантическим моделям", - сказал Путин на заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Путин рассказал о роли диалога в ШОС
Путин: диалог в ШОС помогает сформировать в Евразии новую систему безопасности