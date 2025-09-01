Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о роли диалога в ШОС - РИА Новости, 01.09.2025
07:43 01.09.2025
Путин рассказал о роли диалога в ШОС
Путин рассказал о роли диалога в ШОС - РИА Новости, 01.09.2025
Путин рассказал о роли диалога в ШОС
Диалог в ШОС помогает заложить основы для формирования в Евразии новой системы стабильности и безопасности на смену отжившим евроцентричным и евроатлантическим... РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T07:43:00+03:00
2025-09-01T07:43:00+03:00
в мире
евразия
россия
владимир путин
шос
саммит шос в китае в 2025 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038744941_0:0:2959:1664_1920x0_80_0_0_9f4275deea44423c765304ab75ec5682.jpg
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Диалог в ШОС помогает заложить основы для формирования в Евразии новой системы стабильности и безопасности на смену отжившим евроцентричным и евроатлантическим моделям, заявил президент России Владимир Путин. "ШОС вносит ощутимый вклад в укрепление атмосферы сотрудничества и взаимного доверия на всем евразийском континенте, помогая, тем самым, заложить политические и социально-экономические предпосылки для формирования в Евразии новой системы стабильности, безопасности и мирного развития. Системы, которая пришла бы на смену отжившим евроцентричным и евроатлантическим моделям", - сказал Путин на заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
евразия
россия
в мире, евразия, россия, владимир путин, шос, саммит шос в китае в 2025 году
В мире, Евразия, Россия, Владимир Путин, ШОС, Саммит ШОС в Китае в 2025 году
Путин рассказал о роли диалога в ШОС

Путин: диалог в ШОС помогает сформировать в Евразии новую систему безопасности

Президент РФ Владимир Путин на саммите ШОС
Президент РФ Владимир Путин на саммите ШОС - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
© POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на саммите ШОС
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Диалог в ШОС помогает заложить основы для формирования в Евразии новой системы стабильности и безопасности на смену отжившим евроцентричным и евроатлантическим моделям, заявил президент России Владимир Путин.
"ШОС вносит ощутимый вклад в укрепление атмосферы сотрудничества и взаимного доверия на всем евразийском континенте, помогая, тем самым, заложить политические и социально-экономические предпосылки для формирования в Евразии новой системы стабильности, безопасности и мирного развития. Системы, которая пришла бы на смену отжившим евроцентричным и евроатлантическим моделям", - сказал Путин на заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Кремле перед военным парадом, посвященным 80-летию Победы - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
"Единство и решимость". Путин начинает беспрецедентный визит в Китай
В миреЕвразияРоссияВладимир ПутинШОССаммит ШОС в Китае в 2025 году
 
 
Заголовок открываемого материала