Путин рассказал о роли диалога в ШОС

Путин рассказал о роли диалога в ШОС

2025-09-01T07:43:00+03:00

ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Диалог в ШОС помогает заложить основы для формирования в Евразии новой системы стабильности и безопасности на смену отжившим евроцентричным и евроатлантическим моделям, заявил президент России Владимир Путин. "ШОС вносит ощутимый вклад в укрепление атмосферы сотрудничества и взаимного доверия на всем евразийском континенте, помогая, тем самым, заложить политические и социально-экономические предпосылки для формирования в Евразии новой системы стабильности, безопасности и мирного развития. Системы, которая пришла бы на смену отжившим евроцентричным и евроатлантическим моделям", - сказал Путин на заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

