Путин обещал проинформировать коллег о саммите на Аляске

Президент России Владимир Путин сообщил, что проинформирует о результатах саммита на Аляске коллег по ШОС в ходе двусторонних встреч на полях саммита.

ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что проинформирует о результатах саммита на Аляске коллег по ШОС в ходе двусторонних встреч на полях саммита."В ходе намеченных сегодня и завтра двусторонних встреч я, безусловно, проинформирую коллег более детально и подробно о результатах переговоров на Аляске", - сказал Путин на заседании Совета глав государств–членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС)."Отмечу, что понимания, достигнутые на недавней российско-американской встрече в верхах на Аляске, надеюсь, также идут в этом направлении (направлении урегулирования украинского кризиса - ред.), открывая дорогу к миру на Украине", - сказал глава государства на заседании Совета глав государств-членов ШОС."Вчера в ходе обеда, который наши хозяева устроили для участников наших встреч в рамках ШОС, уже с председателем Си Цзиньпином говорили об этом, работа началась, я его подробно проинформировал о том, что у нас было достигнуто в ходе переговоров с президентом Соединенных Штатов", - сказал Путин на Совете глав государств - членов ШОС.Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.Саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзинь с 31 августа по 1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций.

