Путин указал на приоритетную задачу стран ШОС
Путин указал на приоритетную задачу стран ШОС - РИА Новости, 01.09.2025
Путин указал на приоритетную задачу стран ШОС
Президент РФ Владимир Путин отметил роль Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в поддержании стабильности в странах-участницах и по периметру внешних... РИА Новости, 01.09.2025
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил роль Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в поддержании стабильности в странах-участницах и по периметру внешних границ. "Разумеется, одной из приоритетных задач ШОС видится поддержание стабильности в странах-участницах и по периметру внешних границ", - сказал Путин на заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества. Также президент отметил, что Россия поддерживает подготовленный к заседанию Совета проект программы противодействия экстремизму до 2030 года и готова включиться в реализацию этого документа. "Крайне важным также считаем выносимые на подписание сегодня соглашения об учреждении в Ташкенте универсального центра ШОС, который займется реагированием на весь спектр современных вызовов и угроз, и об открытии в Душанбе отдельного антинаркотического центра. Рассчитываем, что эти центры начнут работу уже в самое ближайшее время", - добавил Путин.
