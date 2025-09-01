https://ria.ru/20250901/putin-2038760643.html
Путин назвал 2025 год особым для всех стран ШОС
2025-09-01T07:30:00+03:00
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал 2025 год особым для всех стран ШОС. "Прежде всего, хотел бы поддержать выступивших коллег, которые высоко оценили работу, проделанную китайской стороной, в ходе председательства в Шанхайской организации сотрудничества. Нынешний год - особый для всех наших государств. Девятого мая в Москве торжественно отмечался юбилей Победы в Великой Отечественной войне и разгрома нацистской Германии. А послезавтра в Пекине пройдут масштабные мероприятия, посвященные победе над японским милитаризмом и 80-летию окончания Второй Мировой войны", - сказал Путин на заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
