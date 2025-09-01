https://ria.ru/20250901/putin-2038760468.html
Путин рассказал о стратегии развития ШОС до 2035 года
Путин рассказал о стратегии развития ШОС до 2035 года - РИА Новости, 01.09.2025
Путин рассказал о стратегии развития ШОС до 2035 года
Президент России Владимир Путин рассказал, что в рамках саммита ШОС в Китае, в том числе, будет принята стратегия развития ШОС до 2035 года. РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T07:29:00+03:00
2025-09-01T07:29:00+03:00
2025-09-01T07:29:00+03:00
россия
китай
тяньцзинь
владимир путин
шос
саммит шос в китае в 2025 году
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038744941_0:0:2959:1664_1920x0_80_0_0_9f4275deea44423c765304ab75ec5682.jpg
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что в рамках саммита ШОС в Китае, в том числе, будет принята стратегия развития ШОС до 2035 года. "К нынешнему заседанию Совета глав государств подготовлен солидный пакет документов. А в главном документе Тяньцзиньской декларации отражены согласованные подходы стран-участниц по насущным вопросам глобальной и региональной повестки дня. Конечно, отмечу и принимаемую сегодня стратегию развития ШОС до 2035 года, которая предопределяет магистральные направления деятельности шанхайской организации в политике, экономике, безопасности, гуманитарной сфере", - сказал глава государства на заседании Совета глав государств-членов ШОС. Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзинь 31 августа - 1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций. Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия, государства-партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
https://ria.ru/20250831/kitay-2038382697.html
https://ria.ru/20241229/shos-1991964011.html
россия
китай
тяньцзинь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038744941_230:0:2959:2047_1920x0_80_0_0_e88413bc7609fa6872721cad72aa7e2d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, тяньцзинь, владимир путин, шос, саммит шос в китае в 2025 году, в мире
Россия, Китай, Тяньцзинь, Владимир Путин, ШОС, Саммит ШОС в Китае в 2025 году, В мире
Путин рассказал о стратегии развития ШОС до 2035 года
Путин: на саммите ШОС будет принята стратегия развития организации до 2035 года