Путин назвал условия для долгосрочного урегулирования конфликта на Украине
Путин назвал условия для долгосрочного урегулирования конфликта на Украине
Путин назвал условия для долгосрочного урегулирования конфликта на Украине
Первопричины украинского кризиса должны быть устранены для долгосрочного урегулирования, заявил президент России Владимир Путин.
2025-09-01T07:24:00+03:00
2025-09-01T07:24:00+03:00
2025-09-01T07:35:00+03:00
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Первопричины украинского кризиса должны быть устранены для долгосрочного урегулирования, заявил президент России Владимир Путин."Конечно, чтобы украинское урегулирование носило устойчивый и долгосрочный характер, должны быть устранены первопричины кризиса, о которых я только что сказал и о которых говорил неоднократно ранее, восстановлен справедливый баланс в сфере безопасности", - сказал Путин на заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).Саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзинь 31 августа - 1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций.
Путин назвал условия для долгосрочного урегулирования конфликта на Украине
