Путин назвал условия для долгосрочного урегулирования конфликта на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
07:24 01.09.2025
Путин назвал условия для долгосрочного урегулирования конфликта на Украине
Первопричины украинского кризиса должны быть устранены для долгосрочного урегулирования, заявил президент России Владимир Путин.
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Первопричины украинского кризиса должны быть устранены для долгосрочного урегулирования, заявил президент России Владимир Путин."Конечно, чтобы украинское урегулирование носило устойчивый и долгосрочный характер, должны быть устранены первопричины кризиса, о которых я только что сказал и о которых говорил неоднократно ранее, восстановлен справедливый баланс в сфере безопасности", - сказал Путин на заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).Саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзинь 31 августа - 1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций.
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Первопричины украинского кризиса должны быть устранены для долгосрочного урегулирования, заявил президент России Владимир Путин.
"Конечно, чтобы украинское урегулирование носило устойчивый и долгосрочный характер, должны быть устранены первопричины кризиса, о которых я только что сказал и о которых говорил неоднократно ранее, восстановлен справедливый баланс в сфере безопасности", - сказал Путин на заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзинь 31 августа - 1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций.
