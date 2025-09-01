https://ria.ru/20250901/putin-2038759708.html

Путин назвал условия для долгосрочного урегулирования конфликта на Украине

Первопричины украинского кризиса должны быть устранены для долгосрочного урегулирования, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 01.09.2025

специальная военная операция на украине

в мире

украина

саммит шос в китае в 2025 году

владимир путин

нато

ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Первопричины украинского кризиса должны быть устранены для долгосрочного урегулирования, заявил президент России Владимир Путин."Конечно, чтобы украинское урегулирование носило устойчивый и долгосрочный характер, должны быть устранены первопричины кризиса, о которых я только что сказал и о которых говорил неоднократно ранее, восстановлен справедливый баланс в сфере безопасности", - сказал Путин на заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).Саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзинь 31 августа - 1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций.

украина

в мире, украина, саммит шос в китае в 2025 году, владимир путин, нато