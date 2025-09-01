https://ria.ru/20250901/putin-2038758681.html
Путин заявил о верности принципов ООН
Путин заявил о верности принципов ООН - РИА Новости, 01.09.2025
Путин заявил о верности принципов ООН
Принципы ООН, в том числе уважение независимости государств, верны и незыблемы и сегодня, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании Совета глав... РИА Новости, 01.09.2025
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Принципы ООН, в том числе уважение независимости государств, верны и незыблемы и сегодня, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании Совета глав государств-членов ШОС.В ходе выступления Путин напомнил, что ООН в 2025 году отмечает 80-летний юбилей."В ее (ООН - ред.) устав вошли ключевые принципы верховенства международного права, права нации на самоопределение, суверенного равенства, невмешательства во внутренние дела, уважения независимости и национальных интересов каждого государства. Эти принципы верны и незыблемы по сей день. Именно на них выстраивается и деятельность ШОС", - сказал Путин.
Путин заявил о верности принципов ООН
