Путин пообщался с президентом Таджикистана

Путин пообщался с президентом Таджикистана - РИА Новости, 01.09.2025

Путин пообщался с президентом Таджикистана

Президент России Владимир Путин кратко пообщался с коллегой из Таджикистана Эмомали Рахмоном до заседания совета глав государств Шанхайской организации... РИА Новости, 01.09.2025

2025-09-01T06:09:00+03:00

2025-09-01T06:09:00+03:00

2025-09-01T06:09:00+03:00

в мире

китай

россия

таджикистан

владимир путин

эмомали рахмон

си цзиньпин

шос

ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин кратко пообщался с коллегой из Таджикистана Эмомали Рахмоном до заседания совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине. Лидеры немного поговорили "на ногах" перед официальным началом саммита, незадолго до церемонии фотографирования. Также Путин до заседания пообщался "на ногах" с председателем КНР Си Цзиньпином и премьером Индии Нарендрой Моди. В понедельник началась официальная программа саммита ШОС. Встреча лидеров проходит на площадке международного конгрессно-выставочного центра "Мэйцзян". Накануне в Тяньцзине состоялся прием от имени председателя КНР в честь гостей форума.

китай

россия

таджикистан

2025

Новости

