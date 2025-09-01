Рейтинг@Mail.ru
06:09 01.09.2025
Путин пообщался с президентом Таджикистана
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин кратко пообщался с коллегой из Таджикистана Эмомали Рахмоном до заседания совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине. Лидеры немного поговорили "на ногах" перед официальным началом саммита, незадолго до церемонии фотографирования. Также Путин до заседания пообщался "на ногах" с председателем КНР Си Цзиньпином и премьером Индии Нарендрой Моди. В понедельник началась официальная программа саммита ШОС. Встреча лидеров проходит на площадке международного конгрессно-выставочного центра "Мэйцзян". Накануне в Тяньцзине состоялся прием от имени председателя КНР в честь гостей форума.
Путин и Рахмон пообщались перед заседанием совета глав государств ШОС

Саммит ШОС -2025. День второй
Саммит ШОС -2025. День второй - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Саммит ШОС -2025. День второй
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин кратко пообщался с коллегой из Таджикистана Эмомали Рахмоном до заседания совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине.
Лидеры немного поговорили "на ногах" перед официальным началом саммита, незадолго до церемонии фотографирования.
Путин коротко пообщался с Си Цзиньпином и Моди
Путин коротко пообщался с Си Цзиньпином и Моди
05:39
Также Путин до заседания пообщался "на ногах" с председателем КНР Си Цзиньпином и премьером Индии Нарендрой Моди.
В понедельник началась официальная программа саммита ШОС. Встреча лидеров проходит на площадке международного конгрессно-выставочного центра "Мэйцзян".
Накануне в Тяньцзине состоялся прием от имени председателя КНР в честь гостей форума.
"Единство и решимость". Путин начинает беспрецедентный визит в Китай
"Единство и решимость". Путин начинает беспрецедентный визит в Китай
Вчера, 00:00
 
