https://ria.ru/20250901/putin-2038750337.html
Путин пообщался с президентом Таджикистана
Путин пообщался с президентом Таджикистана - РИА Новости, 01.09.2025
Путин пообщался с президентом Таджикистана
Президент России Владимир Путин кратко пообщался с коллегой из Таджикистана Эмомали Рахмоном до заседания совета глав государств Шанхайской организации... РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T06:09:00+03:00
2025-09-01T06:09:00+03:00
2025-09-01T06:09:00+03:00
в мире
китай
россия
таджикистан
владимир путин
эмомали рахмон
си цзиньпин
шос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038750197_0:0:3261:1835_1920x0_80_0_0_a3830e863a236b7bfb7f31f23d1e1d37.jpg
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин кратко пообщался с коллегой из Таджикистана Эмомали Рахмоном до заседания совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине. Лидеры немного поговорили "на ногах" перед официальным началом саммита, незадолго до церемонии фотографирования. Также Путин до заседания пообщался "на ногах" с председателем КНР Си Цзиньпином и премьером Индии Нарендрой Моди. В понедельник началась официальная программа саммита ШОС. Встреча лидеров проходит на площадке международного конгрессно-выставочного центра "Мэйцзян". Накануне в Тяньцзине состоялся прием от имени председателя КНР в честь гостей форума.
https://ria.ru/20250901/putin-2038747267.html
https://ria.ru/20250831/kitay-2038382697.html
китай
россия
таджикистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038750197_308:0:3039:2048_1920x0_80_0_0_d14ffeaab13a64a5be2cad2754135650.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, россия, таджикистан, владимир путин, эмомали рахмон, си цзиньпин, шос, саммит шос в китае в 2025 году
В мире, Китай, Россия, Таджикистан, Владимир Путин, Эмомали Рахмон, Си Цзиньпин, ШОС, Саммит ШОС в Китае в 2025 году
Путин пообщался с президентом Таджикистана
Путин и Рахмон пообщались перед заседанием совета глав государств ШОС