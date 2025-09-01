Рейтинг@Mail.ru
В Пулково провели первую оплату цифровыми рублями - РИА Новости, 01.09.2025
14:21 01.09.2025 (обновлено: 15:00 01.09.2025)
В Пулково провели первую оплату цифровыми рублями
В Пулково провели первую оплату цифровыми рублями
технологии
санкт-петербург
россия
пулково (аэропорт)
центральный банк рф (цб рф)
цифровой рубль
рубль
финансы
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 сен — РИА Новости. ВТБ и Пулково успешно провели первую оплату цифровыми рублями по QR-коду, сообщает пресс-служба компании "Воздушные ворота Северной столицы", управляющей аэропортом. &quot;Плательщик отсканировал камерой мобильного устройства QR-код, выбрал способ оплаты цифровыми рублями и произвел оплату в мобильном приложении своего банка. После чего на терминал был отдан сигнал об успешности транзакции, а плательщику выдан чек&quot;, — рассказали там.Таким образом Пулково стал первым аэропортом в России, который интегрировал расчеты в цифровой национальной валюте как альтернативный способ оплаты. Клиент оплатил парковку на территории воздушной гавани. Впоследствии такой способ оплаты планируется распространить на другие услуги, предоставляемые в Пулково, — посещение бизнес-залов, Fast Track и прочие."Уверены, что со временем цифровой рубль станет распространенным способом оплаты, однако сегодня именно петербургский аэропорт первым внедрил данную технологию для пассажиров, — отметила главный финансовый директор ООО "Воздушные ворота Северной столицы" Ольга Корочкина.Банк России начал работать над созданием цифрового рубля в 2021 году. С 1 августа 2023 года вступили в силу основные положения закона, закрепляющего правовые нормы его введения, а с 15 августа того же года начался эксперимент с использованием цифровых рублей. Предполагалось, оплата в них станет доступна всем желающим с 1 июля 2025 года. Однако позднее ЦБ предложил перенести сроки внедрения цифровой национальной валюты на следующий год.
технологии, санкт-петербург, россия, пулково (аэропорт), центральный банк рф (цб рф), цифровой рубль, рубль, финансы, втб (банк), общество
Технологии, Санкт-Петербург, Россия, Пулково (аэропорт), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Цифровой рубль, Рубль, Финансы, ВТБ (банк), Общество
В Пулково провели первую оплату цифровыми рублями

В Пулково протестировали оплату цифровыми рублями на POS-терминале

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 сен — РИА Новости. ВТБ и Пулково успешно провели первую оплату цифровыми рублями по QR-коду, сообщает пресс-служба компании "Воздушные ворота Северной столицы", управляющей аэропортом.
"Плательщик отсканировал камерой мобильного устройства QR-код, выбрал способ оплаты цифровыми рублями и произвел оплату в мобильном приложении своего банка. После чего на терминал был отдан сигнал об успешности транзакции, а плательщику выдан чек", — рассказали там.

Банки не смогут вводить кешбэк за оплату в цифровых рублях
31 июля, 18:46
Таким образом Пулково стал первым аэропортом в России, который интегрировал расчеты в цифровой национальной валюте как альтернативный способ оплаты. Клиент оплатил парковку на территории воздушной гавани. Впоследствии такой способ оплаты планируется распространить на другие услуги, предоставляемые в Пулково, — посещение бизнес-залов, Fast Track и прочие.
"Уверены, что со временем цифровой рубль станет распространенным способом оплаты, однако сегодня именно петербургский аэропорт первым внедрил данную технологию для пассажиров, — отметила главный финансовый директор ООО "Воздушные ворота Северной столицы" Ольга Корочкина.
Банк России начал работать над созданием цифрового рубля в 2021 году. С 1 августа 2023 года вступили в силу основные положения закона, закрепляющего правовые нормы его введения, а с 15 августа того же года начался эксперимент с использованием цифровых рублей. Предполагалось, оплата в них станет доступна всем желающим с 1 июля 2025 года. Однако позднее ЦБ предложил перенести сроки внедрения цифровой национальной валюты на следующий год.
Путин поручил ЦБ доложить о переходе к использованию цифрового рубля
15 августа, 20:19
 
