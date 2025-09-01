В Пулково провели первую оплату цифровыми рублями
В Пулково протестировали оплату цифровыми рублями на POS-терминале
Логотип цифрового рубля. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 сен — РИА Новости. ВТБ и Пулково успешно провели первую оплату цифровыми рублями по QR-коду, сообщает пресс-служба компании "Воздушные ворота Северной столицы", управляющей аэропортом.
«
"Плательщик отсканировал камерой мобильного устройства QR-код, выбрал способ оплаты цифровыми рублями и произвел оплату в мобильном приложении своего банка. После чего на терминал был отдан сигнал об успешности транзакции, а плательщику выдан чек", — рассказали там.
Таким образом Пулково стал первым аэропортом в России, который интегрировал расчеты в цифровой национальной валюте как альтернативный способ оплаты. Клиент оплатил парковку на территории воздушной гавани. Впоследствии такой способ оплаты планируется распространить на другие услуги, предоставляемые в Пулково, — посещение бизнес-залов, Fast Track и прочие.
"Уверены, что со временем цифровой рубль станет распространенным способом оплаты, однако сегодня именно петербургский аэропорт первым внедрил данную технологию для пассажиров, — отметила главный финансовый директор ООО "Воздушные ворота Северной столицы" Ольга Корочкина.
Банк России начал работать над созданием цифрового рубля в 2021 году. С 1 августа 2023 года вступили в силу основные положения закона, закрепляющего правовые нормы его введения, а с 15 августа того же года начался эксперимент с использованием цифровых рублей. Предполагалось, оплата в них станет доступна всем желающим с 1 июля 2025 года. Однако позднее ЦБ предложил перенести сроки внедрения цифровой национальной валюты на следующий год.
Путин поручил ЦБ доложить о переходе к использованию цифрового рубля
15 августа, 20:19