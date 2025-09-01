Аналитик предположил, кто может стоять за протестами в Индонезии

https://ria.ru/20250901/protesty-2038865227.html

ДЖАКАРТА, 1 сен - РИА Новости. За недавними протестами в Индонезии могут стоять спецслужбы США, а именно ЦРУ, заявил РИА Новости политический и военный аналитик, бывший директор Информационно-научного центра министерства общественной безопасности Вьетнама Нгуен Минь Там. "Это почти наверняка. Почему я так говорю? Потому что любая деятельность, направленная против страны-оппонента или связанная с ней, — это дело рук ЦРУ. ЦРУ часто заранее внедряется в оппозиционные силы, особенно в странах с многопартийной системой. Эти силы существуют уже давно, поэтому при необходимости ЦРУ использует их для провоцирования инцидентов, подобных тому, что произошел сегодня в Индонезии", - отметил эксперт. По его словам, в Индонезии существуют противоборствующие силы и внутренние конфликты, и именно это обстоятельство используют США. "Анализ мировой политической истории позволяет мне утверждать: за этим может стоять только ЦРУ. Раздел АСЕАН (на части - ред.) — вот на чём сейчас сосредоточены американцы", - подчеркнул Нгуен Минь Там. Он отметил, что краткосрочной целью Вашингтона мог быть срыв визита президента Индонезии Прабово Субианто в Китай, однако ключевая задача заключается в другом. "Индонезия является первой страной Юго-Восточной Азии, вступившей в БРИКС — официальным членом она стала 6 января 2025 года. Если Джакарта снова активно присоединится к ШОС, американцы посчитают, что их интересы в Западной части Тихого океана окажутся под угрозой", - добавил аналитик. Эксперт подчеркнул, что Индонезия — самая густонаселённая страна региона с крупнейшим экономическим потенциалом, и поэтому её стратегический выбор особенно значим для расстановки сил в Азии. Уже неделю в Джакарте походят многотысячные протесты. Демонстранты требуют улучшения условий труда и повышения заработной платы, а также роспуска парламента. Во время протестов погиб 21-летний водитель мотоциклетного такси, которого задавила полицейская машина - тогда гнев демонстрантов переключился на полицию. В воскресение президент Индонезии Прабово Субианто частично согласился с требованиями протестующих, отменив надбавки для парламентариев.

