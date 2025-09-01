Рейтинг@Mail.ru
Аналитик предположил, кто может стоять за протестами в Индонезии - РИА Новости, 01.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:13 01.09.2025
https://ria.ru/20250901/protesty-2038865227.html
Аналитик предположил, кто может стоять за протестами в Индонезии
Аналитик предположил, кто может стоять за протестами в Индонезии - РИА Новости, 01.09.2025
Аналитик предположил, кто может стоять за протестами в Индонезии
За недавними протестами в Индонезии могут стоять спецслужбы США, а именно ЦРУ, заявил РИА Новости политический и военный аналитик, бывший директор... РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T15:13:00+03:00
2025-09-01T15:13:00+03:00
в мире
сша
индонезия
джакарта
прабово субианто
брикс
центральное разведывательное управление (цру)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038510264_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_0e879aa64b1d7f5e9de9cf2d0d228d13.jpg
ДЖАКАРТА, 1 сен - РИА Новости. За недавними протестами в Индонезии могут стоять спецслужбы США, а именно ЦРУ, заявил РИА Новости политический и военный аналитик, бывший директор Информационно-научного центра министерства общественной безопасности Вьетнама Нгуен Минь Там. "Это почти наверняка. Почему я так говорю? Потому что любая деятельность, направленная против страны-оппонента или связанная с ней, — это дело рук ЦРУ. ЦРУ часто заранее внедряется в оппозиционные силы, особенно в странах с многопартийной системой. Эти силы существуют уже давно, поэтому при необходимости ЦРУ использует их для провоцирования инцидентов, подобных тому, что произошел сегодня в Индонезии", - отметил эксперт. По его словам, в Индонезии существуют противоборствующие силы и внутренние конфликты, и именно это обстоятельство используют США. "Анализ мировой политической истории позволяет мне утверждать: за этим может стоять только ЦРУ. Раздел АСЕАН (на части - ред.) — вот на чём сейчас сосредоточены американцы", - подчеркнул Нгуен Минь Там. Он отметил, что краткосрочной целью Вашингтона мог быть срыв визита президента Индонезии Прабово Субианто в Китай, однако ключевая задача заключается в другом. "Индонезия является первой страной Юго-Восточной Азии, вступившей в БРИКС — официальным членом она стала 6 января 2025 года. Если Джакарта снова активно присоединится к ШОС, американцы посчитают, что их интересы в Западной части Тихого океана окажутся под угрозой", - добавил аналитик. Эксперт подчеркнул, что Индонезия — самая густонаселённая страна региона с крупнейшим экономическим потенциалом, и поэтому её стратегический выбор особенно значим для расстановки сил в Азии. Уже неделю в Джакарте походят многотысячные протесты. Демонстранты требуют улучшения условий труда и повышения заработной платы, а также роспуска парламента. Во время протестов погиб 21-летний водитель мотоциклетного такси, которого задавила полицейская машина - тогда гнев демонстрантов переключился на полицию. В воскресение президент Индонезии Прабово Субианто частично согласился с требованиями протестующих, отменив надбавки для парламентариев.
https://ria.ru/20250901/indoneziya-2038823579.html
https://ria.ru/20250830/indoneziya-2038500122.html
сша
индонезия
джакарта
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038510264_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_f1b44038ab26b76c0bd9f13e17fadafc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, индонезия, джакарта, прабово субианто, брикс, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, США, Индонезия, Джакарта, Прабово Субианто, БРИКС, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
Аналитик предположил, кто может стоять за протестами в Индонезии

Нгуен Минь Там: за протестами в Индонезии может стоять ЦРУ

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПоследствия протестов в Джакарте
Последствия протестов в Джакарте - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Последствия протестов в Джакарте. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДЖАКАРТА, 1 сен - РИА Новости. За недавними протестами в Индонезии могут стоять спецслужбы США, а именно ЦРУ, заявил РИА Новости политический и военный аналитик, бывший директор Информационно-научного центра министерства общественной безопасности Вьетнама Нгуен Минь Там.
"Это почти наверняка. Почему я так говорю? Потому что любая деятельность, направленная против страны-оппонента или связанная с ней, — это дело рук ЦРУ. ЦРУ часто заранее внедряется в оппозиционные силы, особенно в странах с многопартийной системой. Эти силы существуют уже давно, поэтому при необходимости ЦРУ использует их для провоцирования инцидентов, подобных тому, что произошел сегодня в Индонезии", - отметил эксперт.
Массовые протесты в Джакарте - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
В Индонезии оценили ущерб от протестов в Джакарте
12:18
По его словам, в Индонезии существуют противоборствующие силы и внутренние конфликты, и именно это обстоятельство используют США.
"Анализ мировой политической истории позволяет мне утверждать: за этим может стоять только ЦРУ. Раздел АСЕАН (на части - ред.) — вот на чём сейчас сосредоточены американцы", - подчеркнул Нгуен Минь Там.
Он отметил, что краткосрочной целью Вашингтона мог быть срыв визита президента Индонезии Прабово Субианто в Китай, однако ключевая задача заключается в другом.
"Индонезия является первой страной Юго-Восточной Азии, вступившей в БРИКС — официальным членом она стала 6 января 2025 года. Если Джакарта снова активно присоединится к ШОС, американцы посчитают, что их интересы в Западной части Тихого океана окажутся под угрозой", - добавил аналитик.
Эксперт подчеркнул, что Индонезия — самая густонаселённая страна региона с крупнейшим экономическим потенциалом, и поэтому её стратегический выбор особенно значим для расстановки сил в Азии.
Уже неделю в Джакарте походят многотысячные протесты. Демонстранты требуют улучшения условий труда и повышения заработной платы, а также роспуска парламента. Во время протестов погиб 21-летний водитель мотоциклетного такси, которого задавила полицейская машина - тогда гнев демонстрантов переключился на полицию. В воскресение президент Индонезии Прабово Субианто частично согласился с требованиями протестующих, отменив надбавки для парламентариев.
Массовые беспорядки в Джакарте, Индонезия - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
В столице Индонезии критически повреждена инфраструктура из-за беспорядков
30 августа, 13:10
 
В миреСШАИндонезияДжакартаПрабово СубиантоБРИКСЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала