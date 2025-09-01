Рейтинг@Mail.ru
Пять новых соцпредприятий появилось в муниципалитетах Приморья
15:56 01.09.2025
Пять новых соцпредприятий появилось в муниципалитетах Приморья
Пять новых соцпредприятий будут работать в Пожарском и Спасском округах, Владивостоке и Уссурийске, сообщает пресс-служба правительства региона.
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Пять новых соцпредприятий будут работать в Пожарском и Спасском округах, Владивостоке и Уссурийске, сообщает пресс-служба правительства региона. В городах и районах края будет продолжена деятельность 39 социальных предпринимателей. Их инициативы направлены на оказание услуг в области спорта, организацию досуга для детей и обеспечение ухода за ними, проведение культурно-просветительской деятельности, трудоустройство граждан, относящихся к категории социально уязвимых. Так, по итогам августовской комиссии таких предприятий в Приморье стало 418. Министр экономического развития Андрей Блохин отметил, что социальный бизнес в Приморье очень активный и разнообразный. "Наша общая задача – не просто оказывать точечную поддержку, а создать настоящее комьюнити, где предприниматели будут поддерживать друг друга, обмениваться опытом, объединяться и обучаться. Такой подход позволит значительно усилить их положительное влияние на жизнь в крае", – подчеркнул Блохин, его слова приводит пресс-служба. Решение о присвоении субъектам малого и среднего бизнеса статуса "социальное предприятие" принимается на заседании межведомственной комиссии с участием представителей законодательной власти, общественных организаций, торгово-промышленной палаты.
приморский край
Пять новых соцпредприятий появилось в муниципалитетах Приморья

В приморских муниципалитетах создали пять новых социальных предприятий

© РИА Новости / Виталий Аньков
Владивосток - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Владивосток. Архивное фото
