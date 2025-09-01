https://ria.ru/20250901/primore-2038883397.html
Пять новых соцпредприятий появилось в муниципалитетах Приморья
2025-09-01T15:56:00+03:00
твой бизнес
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
приморский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0c/1895865540_0:0:3306:1861_1920x0_80_0_0_958d403b9bde70f6968d4bed3ac2b80f.jpg
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Пять новых соцпредприятий будут работать в Пожарском и Спасском округах, Владивостоке и Уссурийске, сообщает пресс-служба правительства региона. В городах и районах края будет продолжена деятельность 39 социальных предпринимателей. Их инициативы направлены на оказание услуг в области спорта, организацию досуга для детей и обеспечение ухода за ними, проведение культурно-просветительской деятельности, трудоустройство граждан, относящихся к категории социально уязвимых. Так, по итогам августовской комиссии таких предприятий в Приморье стало 418. Министр экономического развития Андрей Блохин отметил, что социальный бизнес в Приморье очень активный и разнообразный. "Наша общая задача – не просто оказывать точечную поддержку, а создать настоящее комьюнити, где предприниматели будут поддерживать друг друга, обмениваться опытом, объединяться и обучаться. Такой подход позволит значительно усилить их положительное влияние на жизнь в крае", – подчеркнул Блохин, его слова приводит пресс-служба. Решение о присвоении субъектам малого и среднего бизнеса статуса "социальное предприятие" принимается на заседании межведомственной комиссии с участием представителей законодательной власти, общественных организаций, торгово-промышленной палаты.
приморский край
