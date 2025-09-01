Рейтинг@Mail.ru
Президент Грузии посетовал, что США не уделяют стране должного внимания - РИА Новости, 01.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:51 01.09.2025
https://ria.ru/20250901/prezident-2038797258.html
Президент Грузии посетовал, что США не уделяют стране должного внимания
Президент Грузии посетовал, что США не уделяют стране должного внимания - РИА Новости, 01.09.2025
Президент Грузии посетовал, что США не уделяют стране должного внимания
Президент Грузии Михаил Кавелашвили заявил президенту США Дональду Трампу, что Вашингтон не уделяет Тбилиси должного внимания. РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T10:51:00+03:00
2025-09-01T10:51:00+03:00
в мире
грузия
сша
вашингтон (штат)
михаил кавелашвили
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1b/1985958796_0:0:2015:1133_1920x0_80_0_0_1509c24809e3fdbcbfe5bdfdd8f55533.jpg
ТБИЛИСИ, 1 сен - РИА Новости. Президент Грузии Михаил Кавелашвили заявил президенту США Дональду Трампу, что Вашингтон не уделяет Тбилиси должного внимания. "Следует еще раз с сожалением отметить, что ваша администрация не уделяет должного внимания Грузии, что на фоне полного соответствия ценностей между правительствами удивляет грузинское общество", - говорится в открытом письме Кавелашвили Трампу, которое публикует администрация грузинского президента. По словам Кавелашвили, руководители грузинского правительства неоднократно сообщали, что возобновление отношений с США и стратегическое партнерство между двумя странами с чистого листа является одним из главных приоритетов внешней политики Грузии. Кавелашвили отметил, что вместо администрации, активно проявляется в отношении Грузии "глубинное государство", используя грубые методы давления. "К счастью, грузинский народ как никогда сплочен в борьбе с "глубинным государством", что неоднократно доказывали наши сограждане за последние четыре года. Четыре попытки революции, организованные "глубинным государством" в Грузии, были предотвращены в первую очередь благодаря мудрости, опыту и принципиальности грузинского народа", - пишет президент. Отмечается, что за несколько месяцев президентства Трампа США установили тесные отношения со всеми соседними с Грузией странами, однако "на этом фоне администрация ничего не говорит о Грузии". "Лично я как президент Грузии готов внести максимально возможный вклад в реализацию заявленной правительством Грузии цели - восстановить стратегическое партнерство между Грузией и Соединенными Штатами с чистого листа и конкретным путеводителем. Необходимым условием для достижения этой цели является установление справедливого и внимательного отношения вашей администрации к грузинскому государству и грузинскому народу", - подчеркивается в письме.
https://ria.ru/20250826/gruziya-2037689186.html
https://ria.ru/20250823/glava-2037188926.html
грузия
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1b/1985958796_200:0:1711:1133_1920x0_80_0_0_40e04ac546c3bdc966e51095eed4a6c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, грузия, сша, вашингтон (штат), михаил кавелашвили, дональд трамп
В мире, Грузия, США, Вашингтон (штат), Михаил Кавелашвили, Дональд Трамп
Президент Грузии посетовал, что США не уделяют стране должного внимания

Кавелашвили: США не уделяют должного внимания Грузии

© Фото : ხალხის ძალა / People’s PowerМихаил Кавелашвили
Михаил Кавелашвили - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
© Фото : ხალხის ძალა / People’s Power
Михаил Кавелашвили. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТБИЛИСИ, 1 сен - РИА Новости. Президент Грузии Михаил Кавелашвили заявил президенту США Дональду Трампу, что Вашингтон не уделяет Тбилиси должного внимания.
"Следует еще раз с сожалением отметить, что ваша администрация не уделяет должного внимания Грузии, что на фоне полного соответствия ценностей между правительствами удивляет грузинское общество", - говорится в открытом письме Кавелашвили Трампу, которое публикует администрация грузинского президента.
Генеральный секретарь партии Грузинская мечта Каха Каладзе - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
Запад обещал дать Грузии оружие, заявил мэр Тбилиси
26 августа, 16:06
По словам Кавелашвили, руководители грузинского правительства неоднократно сообщали, что возобновление отношений с США и стратегическое партнерство между двумя странами с чистого листа является одним из главных приоритетов внешней политики Грузии. Кавелашвили отметил, что вместо администрации, активно проявляется в отношении Грузии "глубинное государство", используя грубые методы давления.
"К счастью, грузинский народ как никогда сплочен в борьбе с "глубинным государством", что неоднократно доказывали наши сограждане за последние четыре года. Четыре попытки революции, организованные "глубинным государством" в Грузии, были предотвращены в первую очередь благодаря мудрости, опыту и принципиальности грузинского народа", - пишет президент.
Отмечается, что за несколько месяцев президентства Трампа США установили тесные отношения со всеми соседними с Грузией странами, однако "на этом фоне администрация ничего не говорит о Грузии". "Лично я как президент Грузии готов внести максимально возможный вклад в реализацию заявленной правительством Грузии цели - восстановить стратегическое партнерство между Грузией и Соединенными Штатами с чистого листа и конкретным путеводителем. Необходимым условием для достижения этой цели является установление справедливого и внимательного отношения вашей администрации к грузинскому государству и грузинскому народу", - подчеркивается в письме.
Анри Оханашвили - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
Глава Службы госбезопасности Грузии подал в отставку
23 августа, 17:07
 
В миреГрузияСШАВашингтон (штат)Михаил КавелашвилиДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала