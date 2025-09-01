https://ria.ru/20250901/prezident-2038797258.html

Президент Грузии посетовал, что США не уделяют стране должного внимания

ТБИЛИСИ, 1 сен - РИА Новости. Президент Грузии Михаил Кавелашвили заявил президенту США Дональду Трампу, что Вашингтон не уделяет Тбилиси должного внимания. "Следует еще раз с сожалением отметить, что ваша администрация не уделяет должного внимания Грузии, что на фоне полного соответствия ценностей между правительствами удивляет грузинское общество", - говорится в открытом письме Кавелашвили Трампу, которое публикует администрация грузинского президента. По словам Кавелашвили, руководители грузинского правительства неоднократно сообщали, что возобновление отношений с США и стратегическое партнерство между двумя странами с чистого листа является одним из главных приоритетов внешней политики Грузии. Кавелашвили отметил, что вместо администрации, активно проявляется в отношении Грузии "глубинное государство", используя грубые методы давления. "К счастью, грузинский народ как никогда сплочен в борьбе с "глубинным государством", что неоднократно доказывали наши сограждане за последние четыре года. Четыре попытки революции, организованные "глубинным государством" в Грузии, были предотвращены в первую очередь благодаря мудрости, опыту и принципиальности грузинского народа", - пишет президент. Отмечается, что за несколько месяцев президентства Трампа США установили тесные отношения со всеми соседними с Грузией странами, однако "на этом фоне администрация ничего не говорит о Грузии". "Лично я как президент Грузии готов внести максимально возможный вклад в реализацию заявленной правительством Грузии цели - восстановить стратегическое партнерство между Грузией и Соединенными Штатами с чистого листа и конкретным путеводителем. Необходимым условием для достижения этой цели является установление справедливого и внимательного отношения вашей администрации к грузинскому государству и грузинскому народу", - подчеркивается в письме.

