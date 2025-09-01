https://ria.ru/20250901/pozhary-2038821814.html
В российских регионах продолжают действовать 35 лесных пожаров
В российских регионах продолжают действовать 35 лесных пожаров
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Тридцать пять очагов лесных пожаров общей площадью свыше 13 тысяч гектаров продолжают действовать на территории семи регионов России, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ."На сегодняшний день в семи субъектах действуют 35 очагов на площади более 13 тысяч гектаров. В Краснодарском крае, Республике Крым и Ростовской области не допущены переходы ландшафтных пожаров на населенные пункты с населением около 6 тысяч человек", - говорится в сообщении. Отмечается, что на прошлой неделе в 25 регионах страны возник 151 очаг лесных пожаров на площади свыше 13 тысяч гектаров. Для их тушения применялась авиация МЧС, в том числе самолёты Бе-200 и Ил-76.
