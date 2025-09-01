https://ria.ru/20250901/pozhary-2038821814.html

В российских регионах продолжают действовать 35 лесных пожаров

В российских регионах продолжают действовать 35 лесных пожаров - РИА Новости, 01.09.2025

В российских регионах продолжают действовать 35 лесных пожаров

Тридцать пять очагов лесных пожаров общей площадью свыше 13 тысяч гектаров продолжают действовать на территории семи регионов России, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 01.09.2025

2025-09-01T12:13:00+03:00

2025-09-01T12:13:00+03:00

2025-09-01T12:13:00+03:00

происшествия

россия

краснодарский край

республика крым

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ил-76

бе-200

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023539522_0:169:1620:1080_1920x0_80_0_0_0c6e0f3792fc0210e219339c5809b7b4.jpg

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Тридцать пять очагов лесных пожаров общей площадью свыше 13 тысяч гектаров продолжают действовать на территории семи регионов России, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ."На сегодняшний день в семи субъектах действуют 35 очагов на площади более 13 тысяч гектаров. В Краснодарском крае, Республике Крым и Ростовской области не допущены переходы ландшафтных пожаров на населенные пункты с населением около 6 тысяч человек", - говорится в сообщении. Отмечается, что на прошлой неделе в 25 регионах страны возник 151 очаг лесных пожаров на площади свыше 13 тысяч гектаров. Для их тушения применялась авиация МЧС, в том числе самолёты Бе-200 и Ил-76.

https://ria.ru/20250831/pozhar-2038656020.html

россия

краснодарский край

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, краснодарский край, республика крым, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ил-76, бе-200