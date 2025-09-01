Рейтинг@Mail.ru
В российских регионах продолжают действовать 35 лесных пожаров - РИА Новости, 01.09.2025
12:13 01.09.2025
В российских регионах продолжают действовать 35 лесных пожаров
В российских регионах продолжают действовать 35 лесных пожаров - РИА Новости, 01.09.2025
В российских регионах продолжают действовать 35 лесных пожаров
Тридцать пять очагов лесных пожаров общей площадью свыше 13 тысяч гектаров продолжают действовать на территории семи регионов России, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 01.09.2025
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Тридцать пять очагов лесных пожаров общей площадью свыше 13 тысяч гектаров продолжают действовать на территории семи регионов России, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ."На сегодняшний день в семи субъектах действуют 35 очагов на площади более 13 тысяч гектаров. В Краснодарском крае, Республике Крым и Ростовской области не допущены переходы ландшафтных пожаров на населенные пункты с населением около 6 тысяч человек", - говорится в сообщении. Отмечается, что на прошлой неделе в 25 регионах страны возник 151 очаг лесных пожаров на площади свыше 13 тысяч гектаров. Для их тушения применялась авиация МЧС, в том числе самолёты Бе-200 и Ил-76.
В российских регионах продолжают действовать 35 лесных пожаров

В 7 регионах РФ продолжают действовать 35 лесных пожаров на 13 тысяч гектаров

Лесной пожар в Забайкальском крае
Лесной пожар в Забайкальском крае
© РИА Новости / Алексей Зарецкий
Перейти в медиабанк
Лесной пожар в Забайкальском крае. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Тридцать пять очагов лесных пожаров общей площадью свыше 13 тысяч гектаров продолжают действовать на территории семи регионов России, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
"На сегодняшний день в семи субъектах действуют 35 очагов на площади более 13 тысяч гектаров. В Краснодарском крае, Республике Крым и Ростовской области не допущены переходы ландшафтных пожаров на населенные пункты с населением около 6 тысяч человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на прошлой неделе в 25 регионах страны возник 151 очаг лесных пожаров на площади свыше 13 тысяч гектаров. Для их тушения применялась авиация МЧС, в том числе самолёты Бе-200 и Ил-76.
Вертолет МЧС привлекли к тушению лесного пожара в Дагестане
