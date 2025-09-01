https://ria.ru/20250901/pozhar-2038943351.html
Пожар на складе в Балашихе потушили
Пожар на складе в Балашихе потушили - РИА Новости, 01.09.2025
Пожар на складе в Балашихе потушили
Крупный пожар на складе в Балашихе был полностью ликвидирован, сообщили в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T20:23:00+03:00
2025-09-01T20:23:00+03:00
2025-09-01T20:29:00+03:00
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Крупный пожар на складе в Балашихе был полностью ликвидирован, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.Ранее в Telegram-канале МЧС РФ сообщалось, что пожар на складе тушат в подмосковной Балашихе. Позднее пресс-служба ведомства сообщала, что площадь пожара составила порядка 4 тысяч "квадратов", по предварительной информации, пострадавших не было, вертолеты Ми-8 и Ка-32 направлены к месту пожара. Пожар был локализован на площади 4 тысячи квадратных метров, вскоре была объявлена ликвидация открытого горения."Пожар в Балашихе полностью ликвидирован", - говорится в сообщении пресс-службы.
балашиха
россия
Пожар на складе в Балашихе потушили
Пожар на складе в подмосковной Балашихе полностью потушили