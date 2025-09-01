https://ria.ru/20250901/pozhar-2038943351.html

Пожар на складе в Балашихе потушили

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Крупный пожар на складе в Балашихе был полностью ликвидирован, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.Ранее в Telegram-канале МЧС РФ сообщалось, что пожар на складе тушат в подмосковной Балашихе. Позднее пресс-служба ведомства сообщала, что площадь пожара составила порядка 4 тысяч "квадратов", по предварительной информации, пострадавших не было, вертолеты Ми-8 и Ка-32 направлены к месту пожара. Пожар был локализован на площади 4 тысячи квадратных метров, вскоре была объявлена ликвидация открытого горения."Пожар в Балашихе полностью ликвидирован", - говорится в сообщении пресс-службы.

