20:23 01.09.2025 (обновлено: 20:29 01.09.2025)
Пожар на складе в Балашихе потушили
Пожар на складе в Балашихе потушили
Крупный пожар на складе в Балашихе был полностью ликвидирован, сообщили в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 01.09.2025
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Крупный пожар на складе в Балашихе был полностью ликвидирован, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.Ранее в Telegram-канале МЧС РФ сообщалось, что пожар на складе тушат в подмосковной Балашихе. Позднее пресс-служба ведомства сообщала, что площадь пожара составила порядка 4 тысяч "квадратов", по предварительной информации, пострадавших не было, вертолеты Ми-8 и Ка-32 направлены к месту пожара. Пожар был локализован на площади 4 тысячи квадратных метров, вскоре была объявлена ликвидация открытого горения."Пожар в Балашихе полностью ликвидирован", - говорится в сообщении пресс-службы.
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Крупный пожар на складе в Балашихе был полностью ликвидирован, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
Ранее в Telegram-канале МЧС РФ сообщалось, что пожар на складе тушат в подмосковной Балашихе. Позднее пресс-служба ведомства сообщала, что площадь пожара составила порядка 4 тысяч "квадратов", по предварительной информации, пострадавших не было, вертолеты Ми-8 и Ка-32 направлены к месту пожара. Пожар был локализован на площади 4 тысячи квадратных метров, вскоре была объявлена ликвидация открытого горения.
"Пожар в Балашихе полностью ликвидирован", - говорится в сообщении пресс-службы.
