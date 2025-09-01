Рейтинг@Mail.ru
В Тюмени потушили пожар в строящейся высотке - РИА Новости, 01.09.2025
10:26 01.09.2025
В Тюмени потушили пожар в строящейся высотке
В Тюмени потушили пожар в строящейся высотке - РИА Новости, 01.09.2025
В Тюмени потушили пожар в строящейся высотке
Возгорание в одном из строящихся многоэтажных домов в Тюмени потушено, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС РФ по Тюменской области. РИА Новости, 01.09.2025
происшествия
тюмень
тюменская область
россия
ТЮМЕНЬ, 1 сен - РИА Новости. Возгорание в одном из строящихся многоэтажных домов в Тюмени потушено, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС РФ по Тюменской области. Сообщения и фотографии о пожаре в районе одного из жилых комплексов Тюмени были опубликованы в сети с указанием, что черный дым, предположительно, со стройки, виден с разных точек города. "На данный момент пожар ликвидирован. Горел строительный мусор на площади 30 квадратных метров по адресу: улица Пожарных и спасателей, дом 2. На месте работало две цистерны, девять человек личного состава. Пострадавших нет, здание было неэксплуатируемое", - прокомментировали ситуацию в пресс-службе ГУМЧС.
тюмень
тюменская область
россия
происшествия, тюмень, тюменская область, россия
Происшествия, Тюмень, Тюменская область, Россия
В Тюмени потушили пожар в строящейся высотке

Пожар в высотке в Тюмени, который был виден из всех точек города, потушен

ТЮМЕНЬ, 1 сен - РИА Новости. Возгорание в одном из строящихся многоэтажных домов в Тюмени потушено, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС РФ по Тюменской области.
Сообщения и фотографии о пожаре в районе одного из жилых комплексов Тюмени были опубликованы в сети с указанием, что черный дым, предположительно, со стройки, виден с разных точек города.
"На данный момент пожар ликвидирован. Горел строительный мусор на площади 30 квадратных метров по адресу: улица Пожарных и спасателей, дом 2. На месте работало две цистерны, девять человек личного состава. Пострадавших нет, здание было неэксплуатируемое", - прокомментировали ситуацию в пресс-службе ГУМЧС.
ПроисшествияТюменьТюменская областьРоссия
 
 
