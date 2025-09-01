https://ria.ru/20250901/pozhar-2038791822.html

В Тюмени потушили пожар в строящейся высотке

Возгорание в одном из строящихся многоэтажных домов в Тюмени потушено, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС РФ по Тюменской области. РИА Новости, 01.09.2025

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1b/1880662995_0:262:3173:2047_1920x0_80_0_0_2a029b99fdee69c12263fdb78662d5b1.jpg

ТЮМЕНЬ, 1 сен - РИА Новости. Возгорание в одном из строящихся многоэтажных домов в Тюмени потушено, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС РФ по Тюменской области. Сообщения и фотографии о пожаре в районе одного из жилых комплексов Тюмени были опубликованы в сети с указанием, что черный дым, предположительно, со стройки, виден с разных точек города. "На данный момент пожар ликвидирован. Горел строительный мусор на площади 30 квадратных метров по адресу: улица Пожарных и спасателей, дом 2. На месте работало две цистерны, девять человек личного состава. Пострадавших нет, здание было неэксплуатируемое", - прокомментировали ситуацию в пресс-службе ГУМЧС.

2025

происшествия, тюмень, тюменская область, россия