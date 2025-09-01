https://ria.ru/20250901/pozhar-2038767279.html

В России потушили девять природных пожаров за сутки

В России потушили девять природных пожаров за сутки - РИА Новости, 01.09.2025

В России потушили девять природных пожаров за сутки

Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили девять природных пожаров площадью 58 гектаров в российских регионах, сообщает в понедельник Авиалесоохрана. РИА Новости, 01.09.2025

2025-09-01T08:35:00+03:00

2025-09-01T08:35:00+03:00

2025-09-01T08:35:00+03:00

россия

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2002959789_0:130:3178:1918_1920x0_80_0_0_ac3069e386c96c8d05772e38d204e247.jpg

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили девять природных пожаров площадью 58 гектаров в российских регионах, сообщает в понедельник Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки... в России лесопожарными службами и привлеченными лицами ликвидировано 9 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 58 гектаров", - говорится в сообщении. К полуночи понедельника на территории РФ насчитывалось 17 лесных пожаров на площади более 7,5 тысяч гектаров. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Республике Саха (Якутия) - там действовало восемь пожаров на площади 7428 гектаров.

https://ria.ru/20250519/pozhary-1961561442.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, происшествия