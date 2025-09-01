В России потушили девять природных пожаров за сутки

Рейтинг@Mail.ru
08:35 01.09.2025
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили девять природных пожаров площадью 58 гектаров в российских регионах, сообщает в понедельник Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки... в России лесопожарными службами и привлеченными лицами ликвидировано 9 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 58 гектаров", - говорится в сообщении. К полуночи понедельника на территории РФ насчитывалось 17 лесных пожаров на площади более 7,5 тысяч гектаров. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Республике Саха (Якутия) - там действовало восемь пожаров на площади 7428 гектаров.
россия, происшествия
Россия, Происшествия
Пал сухой травы. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили девять природных пожаров площадью 58 гектаров в российских регионах, сообщает в понедельник Авиалесоохрана.
"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки... в России лесопожарными службами и привлеченными лицами ликвидировано 9 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 58 гектаров", - говорится в сообщении.
К полуночи понедельника на территории РФ насчитывалось 17 лесных пожаров на площади более 7,5 тысяч гектаров. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Республике Саха (Якутия) - там действовало восемь пожаров на площади 7428 гектаров.
