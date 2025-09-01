https://ria.ru/20250901/pozhar-2038747113.html

На Кубани потушили пожар на трансформаторной подстанции

На Кубани потушили пожар на трансформаторной подстанции

На Кубани потушили пожар на трансформаторной подстанции

Пожар на трансформаторной подстанции в промзоне Кропоткина потушен на площади 80 квадратных метров, пострадавших нет

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Пожар на трансформаторной подстанции в промзоне Кропоткина потушен на площади 80 квадратных метров, пострадавших нет, сообщили в оперштабе Кубани в Telegram-канале. Ранее в оперштабе сообщали, что пожар на трансформаторной подстанции произошел в промзоне Кропоткина из-за падения обломков БПЛА. "Пожар на трансформаторной подстанции в промзоне Кропоткина полностью потушен на 80 квадратных метров. Пострадавших нет", - говорится в сообщении оперштаба.

