На Кубани потушили пожар на трансформаторной подстанции
На Кубани потушили пожар на трансформаторной подстанции - РИА Новости, 01.09.2025
На Кубани потушили пожар на трансформаторной подстанции
01.09.2025
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Пожар на трансформаторной подстанции в промзоне Кропоткина потушен на площади 80 квадратных метров, пострадавших нет, сообщили в оперштабе Кубани в Telegram-канале. Ранее в оперштабе сообщали, что пожар на трансформаторной подстанции произошел в промзоне Кропоткина из-за падения обломков БПЛА. "Пожар на трансформаторной подстанции в промзоне Кропоткина полностью потушен на 80 квадратных метров. Пострадавших нет", - говорится в сообщении оперштаба.
На Кубани потушили пожар на трансформаторной подстанции
В Кропоткине потушили пожар на подстанции, вспыхнувший из-за падения БПЛА