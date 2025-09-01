Рейтинг@Mail.ru
На Кубани потушили пожар на трансформаторной подстанции - РИА Новости, 01.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:38 01.09.2025
https://ria.ru/20250901/pozhar-2038747113.html
На Кубани потушили пожар на трансформаторной подстанции
На Кубани потушили пожар на трансформаторной подстанции - РИА Новости, 01.09.2025
На Кубани потушили пожар на трансформаторной подстанции
Пожар на трансформаторной подстанции в промзоне Кропоткина потушен на площади 80 квадратных метров, пострадавших нет, сообщили в оперштабе Кубани в... РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T05:38:00+03:00
2025-09-01T05:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
кропоткин
краснодарский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/01/1906758764_0:226:2914:1865_1920x0_80_0_0_59b4a3c5200398f1129fa0203aa6b90b.jpg
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Пожар на трансформаторной подстанции в промзоне Кропоткина потушен на площади 80 квадратных метров, пострадавших нет, сообщили в оперштабе Кубани в Telegram-канале. Ранее в оперштабе сообщали, что пожар на трансформаторной подстанции произошел в промзоне Кропоткина из-за падения обломков БПЛА. "Пожар на трансформаторной подстанции в промзоне Кропоткина полностью потушен на 80 квадратных метров. Пострадавших нет", - говорится в сообщении оперштаба.
https://ria.ru/20250830/pozhar-2038471267.html
кропоткин
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/01/1906758764_6:0:2735:2047_1920x0_80_0_0_4133881cca8e912588d2ccd0f8da4456.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, кропоткин, краснодарский край
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Кропоткин, Краснодарский край
На Кубани потушили пожар на трансформаторной подстанции

В Кропоткине потушили пожар на подстанции, вспыхнувший из-за падения БПЛА

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПожарные и спасатели
Пожарные и спасатели - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Пожарные и спасатели. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Пожар на трансформаторной подстанции в промзоне Кропоткина потушен на площади 80 квадратных метров, пострадавших нет, сообщили в оперштабе Кубани в Telegram-канале.
Ранее в оперштабе сообщали, что пожар на трансформаторной подстанции произошел в промзоне Кропоткина из-за падения обломков БПЛА.
"Пожар на трансформаторной подстанции в промзоне Кропоткина полностью потушен на 80 квадратных метров. Пострадавших нет", - говорится в сообщении оперштаба.
Сотрудник пожарной охраны МЧС России - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
На краснодарском НПЗ потушили пожар, возникший из-за падения БПЛА
30 августа, 10:23
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКропоткинКраснодарский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала