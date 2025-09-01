https://ria.ru/20250901/pozhar-2038734646.html

В Тюмени в жилом доме произошел пожар

В Тюмени в жилом доме произошел пожар - РИА Новости, 01.09.2025

В Тюмени в жилом доме произошел пожар

Пожар произошел в электрощитовых с пятого по девятый этаж многоквартирного дома в Тюмени, спасены 12 человек, сообщила пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 01.09.2025

2025-09-01T02:10:00+03:00

2025-09-01T02:10:00+03:00

2025-09-01T02:10:00+03:00

происшествия

тюмень

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/145142/99/1451429957_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f9bf7ca79b214b96ae0592317c78e608.jpg

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Пожар произошел в электрощитовых с пятого по девятый этаж многоквартирного дома в Тюмени, спасены 12 человек, сообщила пресс-служба МЧС России. По данным пресс-службы, пожар произошел в городе Тюмени, на улице Холодильной, 40. "На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений происходило горение в электрощитовых с пятого по девятый этаж многоквартирного жилого дома. Из задымленных помещений сотрудники МЧС России спасли 12 человек, из них восемь детей, еще 42 человека эвакуировали на свежий воздух", - говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что один человек травмирован. "В настоящее время пожар ликвидирован. Проводится проверка и проветривание помещений. На месте работали 38 человек, девять единиц основной и специальной техники", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20250831/pozhar-2038633946.html

https://ria.ru/20250830/pozhar-2038498630.html

тюмень

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, тюмень, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)