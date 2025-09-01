https://ria.ru/20250901/pozhar-2038734646.html
В Тюмени в жилом доме произошел пожар
В Тюмени в жилом доме произошел пожар - РИА Новости, 01.09.2025
В Тюмени в жилом доме произошел пожар
Пожар произошел в электрощитовых с пятого по девятый этаж многоквартирного дома в Тюмени, спасены 12 человек, сообщила пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T02:10:00+03:00
2025-09-01T02:10:00+03:00
2025-09-01T02:10:00+03:00
происшествия
тюмень
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/145142/99/1451429957_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f9bf7ca79b214b96ae0592317c78e608.jpg
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Пожар произошел в электрощитовых с пятого по девятый этаж многоквартирного дома в Тюмени, спасены 12 человек, сообщила пресс-служба МЧС России. По данным пресс-службы, пожар произошел в городе Тюмени, на улице Холодильной, 40. "На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений происходило горение в электрощитовых с пятого по девятый этаж многоквартирного жилого дома. Из задымленных помещений сотрудники МЧС России спасли 12 человек, из них восемь детей, еще 42 человека эвакуировали на свежий воздух", - говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что один человек травмирован. "В настоящее время пожар ликвидирован. Проводится проверка и проветривание помещений. На месте работали 38 человек, девять единиц основной и специальной техники", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20250831/pozhar-2038633946.html
https://ria.ru/20250830/pozhar-2038498630.html
тюмень
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/145142/99/1451429957_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_4764e571b7def8bcd2b156958a16b49e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тюмень, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Тюмень, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Тюмени в жилом доме произошел пожар
В Тюмени в жилом доме произошел пожар, спасены 12 человек