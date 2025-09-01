Рейтинг@Mail.ru
В Тюмени в жилом доме произошел пожар - РИА Новости, 01.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:10 01.09.2025
https://ria.ru/20250901/pozhar-2038734646.html
В Тюмени в жилом доме произошел пожар
В Тюмени в жилом доме произошел пожар - РИА Новости, 01.09.2025
В Тюмени в жилом доме произошел пожар
Пожар произошел в электрощитовых с пятого по девятый этаж многоквартирного дома в Тюмени, спасены 12 человек, сообщила пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T02:10:00+03:00
2025-09-01T02:10:00+03:00
происшествия
тюмень
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/145142/99/1451429957_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f9bf7ca79b214b96ae0592317c78e608.jpg
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Пожар произошел в электрощитовых с пятого по девятый этаж многоквартирного дома в Тюмени, спасены 12 человек, сообщила пресс-служба МЧС России. По данным пресс-службы, пожар произошел в городе Тюмени, на улице Холодильной, 40. "На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений происходило горение в электрощитовых с пятого по девятый этаж многоквартирного жилого дома. Из задымленных помещений сотрудники МЧС России спасли 12 человек, из них восемь детей, еще 42 человека эвакуировали на свежий воздух", - говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что один человек травмирован. "В настоящее время пожар ликвидирован. Проводится проверка и проветривание помещений. На месте работали 38 человек, девять единиц основной и специальной техники", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20250831/pozhar-2038633946.html
https://ria.ru/20250830/pozhar-2038498630.html
тюмень
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/145142/99/1451429957_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_4764e571b7def8bcd2b156958a16b49e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, тюмень, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Тюмень, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Тюмени в жилом доме произошел пожар

В Тюмени в жилом доме произошел пожар, спасены 12 человек

© РИА Новости / Вадим Брайдов | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС
Сотрудник МЧС - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
© РИА Новости / Вадим Брайдов
Перейти в медиабанк
Сотрудник МЧС. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Пожар произошел в электрощитовых с пятого по девятый этаж многоквартирного дома в Тюмени, спасены 12 человек, сообщила пресс-служба МЧС России.
По данным пресс-службы, пожар произошел в городе Тюмени, на улице Холодильной, 40.
Пожар на складе в Балашихе - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
На складе в подмосковной Балашихе возник крупный пожар
Вчера, 10:58
"На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений происходило горение в электрощитовых с пятого по девятый этаж многоквартирного жилого дома. Из задымленных помещений сотрудники МЧС России спасли 12 человек, из них восемь детей, еще 42 человека эвакуировали на свежий воздух", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что один человек травмирован.
"В настоящее время пожар ликвидирован. Проводится проверка и проветривание помещений. На месте работали 38 человек, девять единиц основной и специальной техники", - добавили в ведомстве.
Ликвидация пожара на первом этаже 8-этажного жилого дома на проспекте Мира в Москве. 30 августа 2025 - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
В Москве локализовали пожар в подвале жилого дома
30 августа, 13:04
 
ПроисшествияТюменьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала