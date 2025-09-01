https://ria.ru/20250901/povestka-2038866598.html
Путин рассказал о повестке взаимодействия между Россией и Вьетнамом
ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о большой повестке взаимодействия между Россией и Вьетнамом."У руководителей правительств всегда очень большая повестка взаимодействия в практической сфере между Вьетнамом и Россией", - сказал Путин в ходе встречи с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
