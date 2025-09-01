Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о повестке взаимодействия между Россией и Вьетнамом
15:18 01.09.2025 (обновлено: 15:20 01.09.2025)
Путин рассказал о повестке взаимодействия между Россией и Вьетнамом
Президент России Владимир Путин заявил о большой повестке взаимодействия между Россией и Вьетнамом.
россия
вьетнам
в мире
владимир путин
шос
ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о большой повестке взаимодействия между Россией и Вьетнамом."У руководителей правительств всегда очень большая повестка взаимодействия в практической сфере между Вьетнамом и Россией", - сказал Путин в ходе встречи с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
россия
вьетнам
россия, вьетнам, в мире, владимир путин, шос
Россия, Вьетнам, В мире, Владимир Путин, ШОС
ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о большой повестке взаимодействия между Россией и Вьетнамом.
"У руководителей правительств всегда очень большая повестка взаимодействия в практической сфере между Вьетнамом и Россией", - сказал Путин в ходе встречи с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Эксперт оценил перспективы экспорта зерна из России во Вьетнам
РоссияВьетнамВ миреВладимир ПутинШОС
 
 
