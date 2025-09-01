https://ria.ru/20250901/povestka-2038866598.html

Путин рассказал о повестке взаимодействия между Россией и Вьетнамом

Путин рассказал о повестке взаимодействия между Россией и Вьетнамом - РИА Новости, 01.09.2025

Путин рассказал о повестке взаимодействия между Россией и Вьетнамом

Президент России Владимир Путин заявил о большой повестке взаимодействия между Россией и Вьетнамом. РИА Новости, 01.09.2025

2025-09-01T15:18:00+03:00

2025-09-01T15:18:00+03:00

2025-09-01T15:20:00+03:00

россия

вьетнам

в мире

владимир путин

шос

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194984_0:28:3191:1823_1920x0_80_0_0_9b7e20df3b72486a61b77c1bdc086712.jpg

ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о большой повестке взаимодействия между Россией и Вьетнамом."У руководителей правительств всегда очень большая повестка взаимодействия в практической сфере между Вьетнамом и Россией", - сказал Путин в ходе встречи с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

https://ria.ru/20250511/vetnam-2016316363.html

россия

вьетнам

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, вьетнам, в мире, владимир путин, шос