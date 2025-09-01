Рейтинг@Mail.ru
Посадка в поезд по биометрии заработает позднее 1 сентября - РИА Новости, 01.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:46 01.09.2025
https://ria.ru/20250901/posadka-2038726572.html
Посадка в поезд по биометрии заработает позднее 1 сентября
Посадка в поезд по биометрии заработает позднее 1 сентября - РИА Новости, 01.09.2025
Посадка в поезд по биометрии заработает позднее 1 сентября
Посадка в поезд дальнего следования в России по биометрии заработает позднее 1 сентября 2025 года, пассажирам для прохода в вагон надо иметь паспорт, следует из РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T00:46:00+03:00
2025-09-01T00:46:00+03:00
россия
евгений чаркин
ржд
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1c/2007968407_0:136:3071:1863_1920x0_80_0_0_a75796fbf5b7f8e86135ca229394ead4.jpg
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Посадка в поезд дальнего следования в России по биометрии заработает позднее 1 сентября 2025 года, пассажирам для прохода в вагон надо иметь паспорт, следует из слов замгендиректора РЖД Евгения Чаркина. Постановление правительства РФ, разрешающее использовать биометрию при посадки в поезд при наличии технической возможности у перевозчика, вступило в силу с 1 сентября 2025 года. Чаркин в августе отмечал, что РЖД всесторонне прорабатывают вопрос о запуске посадки в поезд по биометрии, готовится нормативная база, создается техрешение для отрасли. Далее после урегулирования всех вопросов РЖД протестируют технологию посадки в поезд по биометрии на одном из маршрутов. Затем будет принято решение о масштабировании технологии будет принято на основании полученных результатов. По словам Чаркина при запуске посадки в поезд по биометрии планируется использовать для идентификации пассажиров при посадке в поезд по биометрии Единую биометрическую систему (ЕБС) и Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА).Замгендиректора РЖД Евгений Чаркин отмечал, что согласно тексту документа кабмина, идентификация пассажиров при посадке в поезд с использованием биометрических данных допускается при наличии у перевозчика технической возможности. Компания, по его словам, всесторонне прорабатывает вопрос о запуске посадки в поезд по биометрии, готовится нормативная база и создается техническое решение для отрасли.Далее после урегулирования всех вопросов, говорил Чаркин, РЖД протестируют технологию посадки в поезд по биометрии на одном из маршрутов. Затем будет принято решение о масштабировании технологии на основании полученных результатов. Он добавлял, что в будущем планируется использовать для идентификации пассажиров при посадке в поезд по биометрии Единую биометрическую систему (ЕБС) и Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА).Чаркин в марте 2025 года сообщал, что компания тестирует посадку в поезд по биометрии пока в закрытом режиме, но для запуска этой услуги для пассажиров необходимо решить ряд вопросов, связанных с нормативной базой, безопасностью данных пассажиров и их комфортом. Он говорил тогда, что РЖД будут вводить посадку по биометрии как дополнительную опцию в будущем, а пока пассажирам необходимо иметь при себе для поездки паспорт.
https://ria.ru/20250829/rossiya-2038344031.html
https://ria.ru/20250217/biometriya-1999755680.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1c/2007968407_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_cfa55ed890ee91068706588eadfe261f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, евгений чаркин, ржд, общество
Россия, Евгений Чаркин, РЖД, Общество
Посадка в поезд по биометрии заработает позднее 1 сентября

Посадка в поезд дальнего следования по биометрии заработает позднее 1 сентября

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПроводник пассажирского поезда Новосибирск-Адлер
Проводник пассажирского поезда Новосибирск-Адлер - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Проводник пассажирского поезда Новосибирск-Адлер. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Посадка в поезд дальнего следования в России по биометрии заработает позднее 1 сентября 2025 года, пассажирам для прохода в вагон надо иметь паспорт, следует из слов замгендиректора РЖД Евгения Чаркина.
Постановление правительства РФ, разрешающее использовать биометрию при посадки в поезд при наличии технической возможности у перевозчика, вступило в силу с 1 сентября 2025 года.
Пассажиры на перроне Казанского вокзала - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
РЖД рассказали новые подробности о посадке в поезд по биометрии
29 августа, 15:18
Чаркин в августе отмечал, что РЖД всесторонне прорабатывают вопрос о запуске посадки в поезд по биометрии, готовится нормативная база, создается техрешение для отрасли. Далее после урегулирования всех вопросов РЖД протестируют технологию посадки в поезд по биометрии на одном из маршрутов. Затем будет принято решение о масштабировании технологии будет принято на основании полученных результатов.
По словам Чаркина при запуске посадки в поезд по биометрии планируется использовать для идентификации пассажиров при посадке в поезд по биометрии Единую биометрическую систему (ЕБС) и Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА).
Замгендиректора РЖД Евгений Чаркин отмечал, что согласно тексту документа кабмина, идентификация пассажиров при посадке в поезд с использованием биометрических данных допускается при наличии у перевозчика технической возможности. Компания, по его словам, всесторонне прорабатывает вопрос о запуске посадки в поезд по биометрии, готовится нормативная база и создается техническое решение для отрасли.
Далее после урегулирования всех вопросов, говорил Чаркин, РЖД протестируют технологию посадки в поезд по биометрии на одном из маршрутов. Затем будет принято решение о масштабировании технологии на основании полученных результатов. Он добавлял, что в будущем планируется использовать для идентификации пассажиров при посадке в поезд по биометрии Единую биометрическую систему (ЕБС) и Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА).
Чаркин в марте 2025 года сообщал, что компания тестирует посадку в поезд по биометрии пока в закрытом режиме, но для запуска этой услуги для пассажиров необходимо решить ряд вопросов, связанных с нормативной базой, безопасностью данных пассажиров и их комфортом. Он говорил тогда, что РЖД будут вводить посадку по биометрии как дополнительную опцию в будущем, а пока пассажирам необходимо иметь при себе для поездки паспорт.
Турникет с новой системой для оплаты проезда по биометрии - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
Правительство утвердило правила посадки на поезд по биометрии
17 февраля, 09:31
 
РоссияЕвгений ЧаркинРЖДОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала