Посадка в поезд по биометрии заработает позднее 1 сентября

Посадка в поезд дальнего следования в России по биометрии заработает позднее 1 сентября 2025 года, пассажирам для прохода в вагон надо иметь паспорт, следует из РИА Новости, 01.09.2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1c/2007968407_0:136:3071:1863_1920x0_80_0_0_a75796fbf5b7f8e86135ca229394ead4.jpg

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Посадка в поезд дальнего следования в России по биометрии заработает позднее 1 сентября 2025 года, пассажирам для прохода в вагон надо иметь паспорт, следует из слов замгендиректора РЖД Евгения Чаркина. Постановление правительства РФ, разрешающее использовать биометрию при посадки в поезд при наличии технической возможности у перевозчика, вступило в силу с 1 сентября 2025 года. Чаркин в августе отмечал, что РЖД всесторонне прорабатывают вопрос о запуске посадки в поезд по биометрии, готовится нормативная база, создается техрешение для отрасли. Далее после урегулирования всех вопросов РЖД протестируют технологию посадки в поезд по биометрии на одном из маршрутов. Затем будет принято решение о масштабировании технологии будет принято на основании полученных результатов. По словам Чаркина при запуске посадки в поезд по биометрии планируется использовать для идентификации пассажиров при посадке в поезд по биометрии Единую биометрическую систему (ЕБС) и Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА).Замгендиректора РЖД Евгений Чаркин отмечал, что согласно тексту документа кабмина, идентификация пассажиров при посадке в поезд с использованием биометрических данных допускается при наличии у перевозчика технической возможности. Компания, по его словам, всесторонне прорабатывает вопрос о запуске посадки в поезд по биометрии, готовится нормативная база и создается техническое решение для отрасли.Далее после урегулирования всех вопросов, говорил Чаркин, РЖД протестируют технологию посадки в поезд по биометрии на одном из маршрутов. Затем будет принято решение о масштабировании технологии на основании полученных результатов. Он добавлял, что в будущем планируется использовать для идентификации пассажиров при посадке в поезд по биометрии Единую биометрическую систему (ЕБС) и Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА).Чаркин в марте 2025 года сообщал, что компания тестирует посадку в поезд по биометрии пока в закрытом режиме, но для запуска этой услуги для пассажиров необходимо решить ряд вопросов, связанных с нормативной базой, безопасностью данных пассажиров и их комфортом. Он говорил тогда, что РЖД будут вводить посадку по биометрии как дополнительную опцию в будущем, а пока пассажирам необходимо иметь при себе для поездки паспорт.

россия, евгений чаркин, ржд, общество