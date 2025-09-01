https://ria.ru/20250901/podmoskove-2038850905.html

Прием заявок на субсидии для соцбизнеса стартовал в Подмосковье

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Прием заявок на субсидии для социальных предприятий в Подмосковье начался в понедельник, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. "Сегодня мы открываем прием заявок на получение поддержки для социальных предприятий. Компенсировать можно до 85% таких затрат, как аренда или ремонт, коммунальные платежи, расходные материалы, оборудование, мебель и другое", – сказала заместитель председателя правительства Подмосковья – министр инвестиций, промышленности и региона Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. Глава ведомства добавила, что максимальный размер субсидии составляет 2 миллиона рублей. Воспользоваться программой поддержки могут субъекты малого и среднего предпринимательства: в частности, индивидуальные предприниматели и юридические лица, являющиеся социальными предприятиями. Также право на субсидию имеют организации, предоставляющие дополнительное образование, услуги по дневному уходу за детьми и осуществляющие производство изделий народных художественных промыслов. В пресс-службе уточняют, что возмещению подлежат затраты, осуществленные не ранее 31 августа 2024 года. Среди требований к получателю субсидии — регистрация и ведение деятельности на территории Подмосковья, отсутствие налоговой задолженности в размере более 30 тысяч рублей. Подать заявку можно до 30 сентября включительно.

