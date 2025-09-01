Рейтинг@Mail.ru
12:30 01.09.2025
В Подмосковье более 1,1 млн детей сели за парты в новом учебном году
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Свыше 1,1 миллиона детей сели за парты в школах Подмосковья в новом учебном году, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "В этом году в школы Подмосковья идут 1 миллион 110 тысяч ребятишек. Хочу пожелать всем успехов, побед, чтобы самые смелые мечты ребят осуществились, и у них получилось все, что задумали. Ну а наших выпускников хочу настроить на плодотворный год, чтобы они успешно сдали экзамены, достойно прошли испытания и поступили в лучшие вузы нашей страны. Только вперед!" - сказал Воробьев, слова которого приводит пресс-служба губернатора и правительства региона. Как рассказали в пресс-службе, в День знаний губернатор посетил торжественную линейку в Гимназии имени Е. М. Примакова и поздравил ее учащихся и педагогический состав с праздником. В гимназии обучаются 1,5 тысячи детей из 51 региона. В этом учебном году за парты впервые сели 96 детей, а 119 школьников закончат 11-й класс. Как рассказали в пресс-службе, в День знаний в подмосковные школы пошли 1 миллион 110 тысяч учеников, в том числе 103 тысячи первоклассников. Еще 77 тысяч учащихся – в колледжи, 2 тысячи – в вузы, 440 тысяч малышей – в детские сады. Учить их в предстоящем учебном году будут почти 92 тысячи педагогов – 54,2 тысячи учителей, 33,5 тысяч воспитателей и 4,1 тысячи преподавателей среднего профессионального образования в колледжах, техникумах, училищах. Первого сентября в Подмосковье открылось 26 новых школ и 15 детских садов. Еще 57 школ, два колледжа и 17 садов модернизированы по президентскому проекту.
© Фото предоставлено пресс-службой Губернатора и Правительства Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев
© Фото предоставлено пресс-службой Губернатора и Правительства Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Свыше 1,1 миллиона детей сели за парты в школах Подмосковья в новом учебном году, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"В этом году в школы Подмосковья идут 1 миллион 110 тысяч ребятишек. Хочу пожелать всем успехов, побед, чтобы самые смелые мечты ребят осуществились, и у них получилось все, что задумали. Ну а наших выпускников хочу настроить на плодотворный год, чтобы они успешно сдали экзамены, достойно прошли испытания и поступили в лучшие вузы нашей страны. Только вперед!" - сказал Воробьев, слова которого приводит пресс-служба губернатора и правительства региона.
Как рассказали в пресс-службе, в День знаний губернатор посетил торжественную линейку в Гимназии имени Е. М. Примакова и поздравил ее учащихся и педагогический состав с праздником.
В гимназии обучаются 1,5 тысячи детей из 51 региона. В этом учебном году за парты впервые сели 96 детей, а 119 школьников закончат 11-й класс.
Как рассказали в пресс-службе, в День знаний в подмосковные школы пошли 1 миллион 110 тысяч учеников, в том числе 103 тысячи первоклассников. Еще 77 тысяч учащихся – в колледжи, 2 тысячи – в вузы, 440 тысяч малышей – в детские сады.
Учить их в предстоящем учебном году будут почти 92 тысячи педагогов – 54,2 тысячи учителей, 33,5 тысяч воспитателей и 4,1 тысячи преподавателей среднего профессионального образования в колледжах, техникумах, училищах.
Первого сентября в Подмосковье открылось 26 новых школ и 15 детских садов. Еще 57 школ, два колледжа и 17 садов модернизированы по президентскому проекту.
