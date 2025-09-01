Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье почти 300 тысяч человек прошли онкоскрининг полости рта
11:58 01.09.2025
В Подмосковье почти 300 тысяч человек прошли онкоскрининг полости рта
Почти 300 тысяч человек прошли онкоскрининг полости рта в Подмосковье с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Почти 300 тысяч человек прошли онкоскрининг полости рта в Подмосковье с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. В регионе пациентам на приеме у врача-стоматолога доступна диагностика новообразований полости рта – люминесцентная стоматоскопия. "Сама процедура стоматоскопии очень быстрая и безболезненная. При выявлении патологических изменений в тканях, пациента направляют на более углубленную диагностику. Всего с начала года в Московской области онкоскрининг полости рта прошли уже почти 300 тысяч человек, у 454 из них были выявлены отклонения, и они были направлены на консультацию к врачу-онкологу", – сказал заместитель председателя правительства Подмосковья – министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба. Так, люминесцентная стоматоскопия проводится с помощью специальной лампы и очков. На приеме врач-стоматолог направляет люминесцентную лампу в полость рта, любое отклонение от нормы светится иначе, что позволяет заподозрить онкологическое заболевание. Диагностика проводится бесплатно на приеме у врача-стоматолога.
© Фото : Министерство здравоохранения Московской областиОнкоскрининг полости рта на приеме у врача-стоматолога
© Фото : Министерство здравоохранения Московской области
Онкоскрининг полости рта на приеме у врача-стоматолога. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Почти 300 тысяч человек прошли онкоскрининг полости рта в Подмосковье с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В регионе пациентам на приеме у врача-стоматолога доступна диагностика новообразований полости рта – люминесцентная стоматоскопия.
"Сама процедура стоматоскопии очень быстрая и безболезненная. При выявлении патологических изменений в тканях, пациента направляют на более углубленную диагностику. Всего с начала года в Московской области онкоскрининг полости рта прошли уже почти 300 тысяч человек, у 454 из них были выявлены отклонения, и они были направлены на консультацию к врачу-онкологу", – сказал заместитель председателя правительства Подмосковья – министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.
Так, люминесцентная стоматоскопия проводится с помощью специальной лампы и очков. На приеме врач-стоматолог направляет люминесцентную лампу в полость рта, любое отклонение от нормы светится иначе, что позволяет заподозрить онкологическое заболевание. Диагностика проводится бесплатно на приеме у врача-стоматолога.
Минздрав предложил расширить онкоскрининги в России
18 сентября 2024, 16:56
 
