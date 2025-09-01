Рейтинг@Mail.ru
Пашинян и Эрдоган договорились сохранять конструктивные подходы - РИА Новости, 01.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:34 01.09.2025 (обновлено: 09:42 01.09.2025)
https://ria.ru/20250901/podkhody-2038767094.html
Пашинян и Эрдоган договорились сохранять конструктивные подходы
Пашинян и Эрдоган договорились сохранять конструктивные подходы - РИА Новости, 01.09.2025
Пашинян и Эрдоган договорились сохранять конструктивные подходы
Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече на полях саммита ШОС в Китае договорились сохранять конструктивые... РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T08:34:00+03:00
2025-09-01T09:42:00+03:00
в мире
турция
армения
анкара (провинция)
реджеп тайип эрдоган
никол пашинян
саммит шос в китае в 2025 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038778055_0:0:3087:1736_1920x0_80_0_0_6519dfce4c3db41ff44b4f72ba70d689.jpg
ЕРЕВАН, 1 сен – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече на полях саммита ШОС в Китае договорились сохранять конструктивые подходы для формирования атмосферы доверия между странами, сообщает пресс-служба армянского кабмина. "Пашинян и Эрдоган подчеркнули необходимость сохранения конструктивных подходов с целью формирования атмосферы взаимного доверия и развития региональных коммуникаций", - говорится в сообщении. Отмечается, что стороны договорились продолжить диалог. Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница между двумя странами закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Сложные отношения между странами вызваны рядом обстоятельств, связанных с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции по Карабаху и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи. В Москве в январе 2022 года состоялась первая встреча спецпредставителей по процессу нормализации отношений между Арменией и Турцией - зампреда парламента Армении Рубена Рубиняна и экс-посла Турции в США Сердара Кылыча. Как сообщал МИД РФ, стороны в ходе переговоров проявили готовность вести диалог в конструктивном и неполитизированном ключе. Еще ряд встреч прошел в Вене. Первого июля 2022 года в ходе встречи Рубиняна и Кылыча в Вене была достигнута договоренность в кратчайшие сроки обеспечить возможность пересечения армянско-турецкой сухопутной границы гражданами третьих стран.
https://ria.ru/20250831/peskov-2038685776.html
турция
армения
анкара (провинция)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038778055_179:0:2908:2047_1920x0_80_0_0_17d572480d585d9a5dd6c287b32a0e9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, армения, анкара (провинция), реджеп тайип эрдоган, никол пашинян, саммит шос в китае в 2025 году
В мире, Турция, Армения, Анкара (провинция), Реджеп Тайип Эрдоган, Никол Пашинян, Саммит ШОС в Китае в 2025 году
Пашинян и Эрдоган договорились сохранять конструктивные подходы

Пашинян и Эрдоган договорились продолжить диалог Армении и Турции

© Getty Images / Anadolu/TUR Presidency/Murat CetinmuhurdarПремьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Турции Тайип Эрдоган "на полях" саммита ШОС в Китае
Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Турции Тайип Эрдоган на полях саммита ШОС в Китае - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
© Getty Images / Anadolu/TUR Presidency/Murat Cetinmuhurdar
Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Турции Тайип Эрдоган "на полях" саммита ШОС в Китае
Читать ria.ru в
Дзен
ЕРЕВАН, 1 сен – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече на полях саммита ШОС в Китае договорились сохранять конструктивые подходы для формирования атмосферы доверия между странами, сообщает пресс-служба армянского кабмина.
"Пашинян и Эрдоган подчеркнули необходимость сохранения конструктивных подходов с целью формирования атмосферы взаимного доверия и развития региональных коммуникаций", - говорится в сообщении.
Отмечается, что стороны договорились продолжить диалог.
Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница между двумя странами закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Сложные отношения между странами вызваны рядом обстоятельств, связанных с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции по Карабаху и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи. В Москве в январе 2022 года состоялась первая встреча спецпредставителей по процессу нормализации отношений между Арменией и Турцией - зампреда парламента Армении Рубена Рубиняна и экс-посла Турции в США Сердара Кылыча. Как сообщал МИД РФ, стороны в ходе переговоров проявили готовность вести диалог в конструктивном и неполитизированном ключе. Еще ряд встреч прошел в Вене.
Первого июля 2022 года в ходе встречи Рубиняна и Кылыча в Вене была достигнута договоренность в кратчайшие сроки обеспечить возможность пересечения армянско-турецкой сухопутной границы гражданами третьих стран.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
Песков рассказал, как проходила беседа Путина и Пашиняна
Вчера, 17:41
 
В миреТурцияАрменияАнкара (провинция)Реджеп Тайип ЭрдоганНикол ПашинянСаммит ШОС в Китае в 2025 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала