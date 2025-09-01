Пашинян и Эрдоган договорились сохранять конструктивные подходы
Пашинян и Эрдоган договорились продолжить диалог Армении и Турции
© Getty Images / Anadolu/TUR Presidency/Murat CetinmuhurdarПремьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Турции Тайип Эрдоган "на полях" саммита ШОС в Китае
ЕРЕВАН, 1 сен – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече на полях саммита ШОС в Китае договорились сохранять конструктивые подходы для формирования атмосферы доверия между странами, сообщает пресс-служба армянского кабмина.
Отмечается, что стороны договорились продолжить диалог.
Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница между двумя странами закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Сложные отношения между странами вызваны рядом обстоятельств, связанных с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции по Карабаху и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи. В Москве в январе 2022 года состоялась первая встреча спецпредставителей по процессу нормализации отношений между Арменией и Турцией - зампреда парламента Армении Рубена Рубиняна и экс-посла Турции в США Сердара Кылыча. Как сообщал МИД РФ, стороны в ходе переговоров проявили готовность вести диалог в конструктивном и неполитизированном ключе. Еще ряд встреч прошел в Вене.
Первого июля 2022 года в ходе встречи Рубиняна и Кылыча в Вене была достигнута договоренность в кратчайшие сроки обеспечить возможность пересечения армянско-турецкой сухопутной границы гражданами третьих стран.