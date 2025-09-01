https://ria.ru/20250901/podkhody-2038767094.html

Пашинян и Эрдоган договорились сохранять конструктивные подходы

ЕРЕВАН, 1 сен – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече на полях саммита ШОС в Китае договорились сохранять конструктивые подходы для формирования атмосферы доверия между странами, сообщает пресс-служба армянского кабмина. "Пашинян и Эрдоган подчеркнули необходимость сохранения конструктивных подходов с целью формирования атмосферы взаимного доверия и развития региональных коммуникаций", - говорится в сообщении. Отмечается, что стороны договорились продолжить диалог. Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница между двумя странами закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Сложные отношения между странами вызваны рядом обстоятельств, связанных с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции по Карабаху и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи. В Москве в январе 2022 года состоялась первая встреча спецпредставителей по процессу нормализации отношений между Арменией и Турцией - зампреда парламента Армении Рубена Рубиняна и экс-посла Турции в США Сердара Кылыча. Как сообщал МИД РФ, стороны в ходе переговоров проявили готовность вести диалог в конструктивном и неполитизированном ключе. Еще ряд встреч прошел в Вене. Первого июля 2022 года в ходе встречи Рубиняна и Кылыча в Вене была достигнута договоренность в кратчайшие сроки обеспечить возможность пересечения армянско-турецкой сухопутной границы гражданами третьих стран.

