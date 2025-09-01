https://ria.ru/20250901/pikap-2038848198.html
Российские военные поразили пикап ВСУ в районе Северска
Подразделения "Южной" группировки войск поразили пикап снабжения и огневую позицию миномета ВСУ в районе Северска ДНР, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 01.09.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
северск
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033284592_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3c9b2de2fc6b77891aafb8b966e1d4e1.jpg
ДОНЕЦК, 1 сен – РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск поразили пикап снабжения и огневую позицию миномета ВСУ в районе Северска ДНР, сообщило Минобороны РФ. "В ходе контроля воздушного пространства над позициями противника, операторами БПЛА 3-й общевойсковой армии "Южной" группировки войск было зафиксировано движение пикапа снабжения ВСУ. Проследив маршрут его движения, разведчиками было вскрыто местоположение огневой позиции вражеского 120-мм миномета", - рассказали в ведомстве. В МО добавили, что точным попаданием ударного БПЛА был уничтожен пикап, а мощный огневой налет артиллеристов "Южной" группировки войск нанес огневое поражение вражескому миномету в районе Северска.
северск
донецкая народная республика
