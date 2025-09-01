https://ria.ru/20250901/pikap-2038848198.html

Российские военные поразили пикап ВСУ в районе Северска

Российские военные поразили пикап ВСУ в районе Северска - РИА Новости, 01.09.2025

Российские военные поразили пикап ВСУ в районе Северска

Подразделения "Южной" группировки войск поразили пикап снабжения и огневую позицию миномета ВСУ в районе Северска ДНР, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 01.09.2025

ДОНЕЦК, 1 сен – РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск поразили пикап снабжения и огневую позицию миномета ВСУ в районе Северска ДНР, сообщило Минобороны РФ. "В ходе контроля воздушного пространства над позициями противника, операторами БПЛА 3-й общевойсковой армии "Южной" группировки войск было зафиксировано движение пикапа снабжения ВСУ. Проследив маршрут его движения, разведчиками было вскрыто местоположение огневой позиции вражеского 120-мм миномета", - рассказали в ведомстве. В МО добавили, что точным попаданием ударного БПЛА был уничтожен пикап, а мощный огневой налет артиллеристов "Южной" группировки войск нанес огневое поражение вражескому миномету в районе Северска.

