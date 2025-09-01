Рейтинг@Mail.ru
Российские военные поразили пикап ВСУ в районе Северска
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
14:03 01.09.2025
Российские военные поразили пикап ВСУ в районе Северска
Российские военные поразили пикап ВСУ в районе Северска - РИА Новости, 01.09.2025
Российские военные поразили пикап ВСУ в районе Северска
Подразделения "Южной" группировки войск поразили пикап снабжения и огневую позицию миномета ВСУ в районе Северска ДНР, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 01.09.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
северск
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
ДОНЕЦК, 1 сен – РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск поразили пикап снабжения и огневую позицию миномета ВСУ в районе Северска ДНР, сообщило Минобороны РФ. "В ходе контроля воздушного пространства над позициями противника, операторами БПЛА 3-й общевойсковой армии "Южной" группировки войск было зафиксировано движение пикапа снабжения ВСУ. Проследив маршрут его движения, разведчиками было вскрыто местоположение огневой позиции вражеского 120-мм миномета", - рассказали в ведомстве. В МО добавили, что точным попаданием ударного БПЛА был уничтожен пикап, а мощный огневой налет артиллеристов "Южной" группировки войск нанес огневое поражение вражескому миномету в районе Северска.
северск
донецкая народная республика
безопасность, северск, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Северск, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные поразили пикап ВСУ в районе Северска

ВС РФ поразили пикап снабжения и огневую позицию миномета ВСУ в ДНР

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие . Архивное фото
ДОНЕЦК, 1 сен – РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск поразили пикап снабжения и огневую позицию миномета ВСУ в районе Северска ДНР, сообщило Минобороны РФ.
"В ходе контроля воздушного пространства над позициями противника, операторами БПЛА 3-й общевойсковой армии "Южной" группировки войск было зафиксировано движение пикапа снабжения ВСУ. Проследив маршрут его движения, разведчиками было вскрыто местоположение огневой позиции вражеского 120-мм миномета", - рассказали в ведомстве.
В МО добавили, что точным попаданием ударного БПЛА был уничтожен пикап, а мощный огневой налет артиллеристов "Южной" группировки войск нанес огневое поражение вражескому миномету в районе Северска.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
