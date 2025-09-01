https://ria.ru/20250901/pezeshkian-2038908433.html

Пезешкиан лично проконтролирует реализацию договоренностей с Россией

Пезешкиан лично проконтролирует реализацию договоренностей с Россией - РИА Новости, 01.09.2025

Пезешкиан лично проконтролирует реализацию договоренностей с Россией

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что приложит все усилия для устранения любых преград для...

ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сен - РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что приложит все усилия для устранения любых преград для выполнения договорённостей, достигнутых между Москвой и Тегераном."Я сам лично взял под контроль реализацию всех достигнутых договорённостей между нашими сторонами, и, конечно же, приложу максимум усилий для устранения всяческих препятствий на этом пути", - сказал он в ходе встречи с Путиным на полях саммита ШОС.Президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан после переговоров в Кремле 17 января подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух государств. Этот документ заменил договор об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества между РФ и ИРИ, подписанный еще в 2001 году. Работа над новым договором велась с 2022 года, в июне 2024 года стало известно, что стороны согласовали его текст. Как подчеркивали в Кремле, этот документ отражает выход двусторонних связей на новый уровень.

