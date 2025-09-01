Рейтинг@Mail.ru
Пезешкиан лично проконтролирует реализацию договоренностей с Россией - РИА Новости, 01.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:21 01.09.2025
https://ria.ru/20250901/pezeshkian-2038908433.html
Пезешкиан лично проконтролирует реализацию договоренностей с Россией
Пезешкиан лично проконтролирует реализацию договоренностей с Россией - РИА Новости, 01.09.2025
Пезешкиан лично проконтролирует реализацию договоренностей с Россией
Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что приложит все усилия для устранения любых преград для... РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T17:21:00+03:00
2025-09-01T17:21:00+03:00
в мире
иран
россия
москва
владимир путин
масуд пезешкиан
шос
саммит шос в китае в 2025 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038904647_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e47e87b6f978758d0f55bf6db989a3b8.jpg
ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сен - РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что приложит все усилия для устранения любых преград для выполнения договорённостей, достигнутых между Москвой и Тегераном."Я сам лично взял под контроль реализацию всех достигнутых договорённостей между нашими сторонами, и, конечно же, приложу максимум усилий для устранения всяческих препятствий на этом пути", - сказал он в ходе встречи с Путиным на полях саммита ШОС.Президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан после переговоров в Кремле 17 января подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух государств. Этот документ заменил договор об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества между РФ и ИРИ, подписанный еще в 2001 году. Работа над новым договором велась с 2022 года, в июне 2024 года стало известно, что стороны согласовали его текст. Как подчеркивали в Кремле, этот документ отражает выход двусторонних связей на новый уровень.
https://ria.ru/20250831/iran-1993822072.html
иран
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Президент Ирана об устранении любых преград для выполнения договоренностей Тегерана и Москвы
🔹 Подписаться на РИА Новости
2025-09-01T17:21
true
PT1M11S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038904647_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_d6b8ce554a366e6260aac7fb7f808b46.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, россия, москва, владимир путин, масуд пезешкиан, шос, саммит шос в китае в 2025 году
В мире, Иран, Россия, Москва, Владимир Путин, Масуд Пезешкиан, ШОС, Саммит ШОС в Китае в 2025 году
Пезешкиан лично проконтролирует реализацию договоренностей с Россией

Пезешкиан приложит все усилия для устранения преград для договоренностей с РФ

Читать ria.ru в
Дзен
ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сен - РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что приложит все усилия для устранения любых преград для выполнения договорённостей, достигнутых между Москвой и Тегераном.
«
"Я сам лично взял под контроль реализацию всех достигнутых договорённостей между нашими сторонами, и, конечно же, приложу максимум усилий для устранения всяческих препятствий на этом пути", - сказал он в ходе встречи с Путиным на полях саммита ШОС.
Президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан после переговоров в Кремле 17 января подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух государств. Этот документ заменил договор об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества между РФ и ИРИ, подписанный еще в 2001 году. Работа над новым договором велась с 2022 года, в июне 2024 года стало известно, что стороны согласовали его текст. Как подчеркивали в Кремле, этот документ отражает выход двусторонних связей на новый уровень.
Посольство России в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
Межгосударственные отношения России и Ирана
Вчера, 15:26
 
В миреИранРоссияМоскваВладимир ПутинМасуд ПезешкианШОССаммит ШОС в Китае в 2025 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала