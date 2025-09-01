https://ria.ru/20250901/peterburg-2038797101.html

В Петербурге начали проверку после травмирования ребенка на эскалаторе

В Петербурге начали проверку после травмирования ребенка на эскалаторе - РИА Новости, 01.09.2025

В Петербурге начали проверку после травмирования ребенка на эскалаторе

СК начал проверку после травмирования мальчика на эскалаторе станции метро "Площадь Восстания" в Петербурге, сообщила пресс-служба ГСУСК РФ по городу. РИА Новости, 01.09.2025

происшествия

санкт-петербург

россия

следственный комитет россии (ск рф)

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 сен - РИА Новости. СК начал проверку после травмирования мальчика на эскалаторе станции метро "Площадь Восстания" в Петербурге, сообщила пресс-служба ГСУСК РФ по городу. "Следственным отделом по Центральному району главного следственного управления Следственного комитета РФ по городу Санкт-Петербургу по факту травмирования малолетнего проводится процессуальная проверка", - говорится в сообщении. Предварительно установлено, что 29 августа ребенок, спускаясь по эскалатору станции метро "Площадь Восстания", засунул руку между стенкой и движущейся ступенью эскалатора и получил травму. В результате происшествия мальчик был госпитализирован.

санкт-петербург

россия

2025

