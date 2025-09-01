Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге начали проверку после травмирования ребенка на эскалаторе - РИА Новости, 01.09.2025
10:51 01.09.2025
В Петербурге начали проверку после травмирования ребенка на эскалаторе
В Петербурге начали проверку после травмирования ребенка на эскалаторе - РИА Новости, 01.09.2025
В Петербурге начали проверку после травмирования ребенка на эскалаторе
СК начал проверку после травмирования мальчика на эскалаторе станции метро "Площадь Восстания" в Петербурге, сообщила пресс-служба ГСУСК РФ по городу. РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T10:51:00+03:00
2025-09-01T10:51:00+03:00
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 сен - РИА Новости. СК начал проверку после травмирования мальчика на эскалаторе станции метро "Площадь Восстания" в Петербурге, сообщила пресс-служба ГСУСК РФ по городу. "Следственным отделом по Центральному району главного следственного управления Следственного комитета РФ по городу Санкт-Петербургу по факту травмирования малолетнего проводится процессуальная проверка", - говорится в сообщении. Предварительно установлено, что 29 августа ребенок, спускаясь по эскалатору станции метро "Площадь Восстания", засунул руку между стенкой и движущейся ступенью эскалатора и получил травму. В результате происшествия мальчик был госпитализирован.
В Петербурге начали проверку после травмирования ребенка на эскалаторе

Следователи начали проверку после травмы мальчика на эскалаторе в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 сен - РИА Новости. СК начал проверку после травмирования мальчика на эскалаторе станции метро "Площадь Восстания" в Петербурге, сообщила пресс-служба ГСУСК РФ по городу.
"Следственным отделом по Центральному району главного следственного управления Следственного комитета РФ по городу Санкт-Петербургу по факту травмирования малолетнего проводится процессуальная проверка", - говорится в сообщении.
Предварительно установлено, что 29 августа ребенок, спускаясь по эскалатору станции метро "Площадь Восстания", засунул руку между стенкой и движущейся ступенью эскалатора и получил травму. В результате происшествия мальчик был госпитализирован.
В Великом Новгороде подросток упал со второго этажа заброшенного здания
