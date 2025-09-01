https://ria.ru/20250901/peskov-2038869080.html
Песков отметил насыщенную повестку саммита ШОС
Песков отметил насыщенную повестку саммита ШОС - РИА Новости, 01.09.2025
Песков отметил насыщенную повестку саммита ШОС
Повестка дня мероприятий ШОС в Китае более чем насыщенная, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T15:25:00+03:00
2025-09-01T15:25:00+03:00
2025-09-01T15:25:00+03:00
китай
россия
дмитрий песков
шос
саммит шос в китае в 2025 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014292887_0:0:3306:1861_1920x0_80_0_0_494c1510aee6aec88705988aab319af8.jpg
ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сен - РИА Новости. Повестка дня мероприятий ШОС в Китае более чем насыщенная, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Повестка дня, действительно, более чем насыщенная", - сказал Песков журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину.
https://ria.ru/20250901/indiya-2038863344.html
китай
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014292887_312:0:3043:2048_1920x0_80_0_0_3f9342992eaa32b19dcc28863361f545.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, россия, дмитрий песков, шос, саммит шос в китае в 2025 году
Китай, Россия, Дмитрий Песков, ШОС, Саммит ШОС в Китае в 2025 году
Песков отметил насыщенную повестку саммита ШОС
Песков: повестка дня мероприятий ШОС в Китае более чем насыщенная