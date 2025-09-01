https://ria.ru/20250901/peskov-2038869080.html

Песков отметил насыщенную повестку саммита ШОС

Повестка дня мероприятий ШОС в Китае более чем насыщенная, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 01.09.2025

ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сен - РИА Новости. Повестка дня мероприятий ШОС в Китае более чем насыщенная, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Повестка дня, действительно, более чем насыщенная", - сказал Песков журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину.

