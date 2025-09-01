https://ria.ru/20250901/peskov-2038861762.html

Песков рассказал, что объединяет Россию с Турцией и Индией

Многопрофильные отношения в самых разных областях объединяют Россию с Индией и Турцией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 01.09.2025

ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Многопрофильные отношения в самых разных областях объединяют Россию с Индией и Турцией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."И с Индией, и с Турцией нас объединяют очень многопрофильные отношения в самых различных областях", - сказал Песков журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину.

