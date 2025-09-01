https://ria.ru/20250901/peskov-2038861762.html
Песков рассказал, что объединяет Россию с Турцией и Индией
Многопрофильные отношения в самых разных областях объединяют Россию с Индией и Турцией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T15:02:00+03:00
2025-09-01T15:02:00+03:00
2025-09-01T15:12:00+03:00
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Многопрофильные отношения в самых разных областях объединяют Россию с Индией и Турцией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."И с Индией, и с Турцией нас объединяют очень многопрофильные отношения в самых различных областях", - сказал Песков журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину.
