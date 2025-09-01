Рейтинг@Mail.ru
Песков назвал Турцию и Индию важными странами для России - РИА Новости, 01.09.2025
15:00 01.09.2025
Песков назвал Турцию и Индию важными странами для России
Турция и Индия - очень важные для России партнерские государства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 01.09.2025
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Турция и Индия - очень важные для России партнерские государства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Это контакты и с президентом Турции (Реджепом Тайипом Эрдоганом), и с премьер-министром Индии (Нарендрой Моди). Это очень важные для нас страны, партнерские страны", - сказал Песков журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину.
Песков назвал Турцию и Индию важными странами для России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Турция и Индия - очень важные для России партнерские государства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это контакты и с президентом Турции (Реджепом Тайипом Эрдоганом), и с премьер-министром Индии (Нарендрой Моди). Это очень важные для нас страны, партнерские страны", - сказал Песков журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину.
Песков ответил на обвинения в адрес России в сбое навигации борта главы ЕК
