https://ria.ru/20250901/peskov-2038860929.html

Песков назвал Турцию и Индию важными странами для России

Песков назвал Турцию и Индию важными странами для России - РИА Новости, 01.09.2025

Песков назвал Турцию и Индию важными странами для России

Турция и Индия - очень важные для России партнерские государства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 01.09.2025

2025-09-01T15:00:00+03:00

2025-09-01T15:00:00+03:00

2025-09-01T15:07:00+03:00

дмитрий песков

турция

индия

россия

реджеп тайип эрдоган

нарендра моди

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016908606_0:162:3102:1907_1920x0_80_0_0_797d8121e87f1b7b956d5cd178ea515e.jpg

ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Турция и Индия - очень важные для России партнерские государства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Это контакты и с президентом Турции (Реджепом Тайипом Эрдоганом), и с премьер-министром Индии (Нарендрой Моди). Это очень важные для нас страны, партнерские страны", - сказал Песков журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину.

https://ria.ru/20250901/navigatsiya-2038854989.html

турция

индия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дмитрий песков, турция, индия, россия, реджеп тайип эрдоган, нарендра моди, в мире