В США обратили внимание на деталь в переговорах Путина и Моди - РИА Новости, 01.09.2025
14:22 01.09.2025 (обновлено: 14:26 01.09.2025)
В США обратили внимание на деталь в переговорах Путина и Моди
Президент России Владимир Путин превратил поездки на Aurus с другими лидерами в инструмент дипломатии, пишет Bloomberg. РИА Новости, 01.09.2025
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин превратил поездки на Aurus с другими лидерами в инструмент дипломатии, пишет Bloomberg.Так издание отреагировало на то, как российский лидер и премьер-министр Индии Нарендра Моди выехали с площадки саммита ШОС к месту проведения двухсторонней встречи в одном автомобиле."Подобные мероприятия позволяют Путину демонстрировать Aurus мировым лидерам, что делает его одновременно и дипломатическим инструментом, и шансом повысить престиж роскошного автомобиля российского производства за рубежом", — говорится в публикации.Как отмечает издание, общение лидеров тет-а-тет длилось около часа.Саммит Шанхайской организации сотрудничества проходит в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров, в том числе президент Владимир Путин, а также представители международных организаций.
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин превратил поездки на Aurus с другими лидерами в инструмент дипломатии, пишет Bloomberg.
Так издание отреагировало на то, как российский лидер и премьер-министр Индии Нарендра Моди выехали с площадки саммита ШОС к месту проведения двухсторонней встречи в одном автомобиле.
"Подобные мероприятия позволяют Путину демонстрировать Aurus мировым лидерам, что делает его одновременно и дипломатическим инструментом, и шансом повысить престиж роскошного автомобиля российского производства за рубежом", — говорится в публикации.
Как отмечает издание, общение лидеров тет-а-тет длилось около часа.
Саммит Шанхайской организации сотрудничества проходит в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров, в том числе президент Владимир Путин, а также представители международных организаций.
Общение Путина с Моди в Китае оказалось в центре внимания мировых СМИ
