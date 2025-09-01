https://ria.ru/20250901/peregovory-2038851861.html
В США обратили внимание на деталь в переговорах Путина и Моди
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин превратил поездки на Aurus с другими лидерами в инструмент дипломатии, пишет Bloomberg.Так издание отреагировало на то, как российский лидер и премьер-министр Индии Нарендра Моди выехали с площадки саммита ШОС к месту проведения двухсторонней встречи в одном автомобиле."Подобные мероприятия позволяют Путину демонстрировать Aurus мировым лидерам, что делает его одновременно и дипломатическим инструментом, и шансом повысить престиж роскошного автомобиля российского производства за рубежом", — говорится в публикации.Как отмечает издание, общение лидеров тет-а-тет длилось около часа.Саммит Шанхайской организации сотрудничества проходит в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров, в том числе президент Владимир Путин, а также представители международных организаций.
