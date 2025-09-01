Рейтинг@Mail.ru
13:49 01.09.2025 (обновлено: 13:50 01.09.2025)
Оверчук рассказал о переговорах России и Индии в Тяньцзине
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Переговоры России и Индии в Тяньцзине были очень наполненными, была рассмотрена вся повестка сотрудничества между двумя странами, рассказал журналистам вице-премьер РФ Алексей Оверчук. Ранее в понедельник он принял участие в переговорах президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди. "Наши переговоры прошли очень наполненно. Действительно, сотрудничество с Индией, оно традиционное, оно устойчивое и очень позитивное. Наши страны за плечами имеют десятилетия действительно очень тесной работы. Это всегда очень дружеские, очень близкие отношения", - сказал Оверчук журналистам по итогам переговоров. "Те вопросы, которые сегодня были затронуты на встрече президента России Путина и премьер-министра Индии Моди, они охватывали буквально всю повестку, которая есть между нашими странами", - подчеркнул он.
в мире, россия, индия, алексей оверчук, владимир путин, нарендра моди, саммит шос в китае в 2025 году
В мире, Россия, Индия, Алексей Оверчук, Владимир Путин, Нарендра Моди, Саммит ШОС в Китае в 2025 году
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин и представители делегации РФ во время встречи с премьером Индии Нарендрой Моди на полях саммита ШОС в Тяньцзине
Владимир Путин и представители делегации РФ во время встречи с премьером Индии Нарендрой Моди на полях саммита ШОС в Тяньцзине
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Переговоры России и Индии в Тяньцзине были очень наполненными, была рассмотрена вся повестка сотрудничества между двумя странами, рассказал журналистам вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
Ранее в понедельник он принял участие в переговорах президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди.
"Наши переговоры прошли очень наполненно. Действительно, сотрудничество с Индией, оно традиционное, оно устойчивое и очень позитивное. Наши страны за плечами имеют десятилетия действительно очень тесной работы. Это всегда очень дружеские, очень близкие отношения", - сказал Оверчук журналистам по итогам переговоров.
"Те вопросы, которые сегодня были затронуты на встрече президента России Путина и премьер-министра Индии Моди, они охватывали буквально всю повестку, которая есть между нашими странами", - подчеркнул он.
Здание посольства Индии в Москве - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
Межгосударственные отношения России и Индии
