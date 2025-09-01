https://ria.ru/20250901/peregovory-2038847013.html

Оверчук рассказал о переговорах России и Индии в Тяньцзине

Оверчук рассказал о переговорах России и Индии в Тяньцзине - РИА Новости, 01.09.2025

Оверчук рассказал о переговорах России и Индии в Тяньцзине

Переговоры России и Индии в Тяньцзине были очень наполненными, была рассмотрена вся повестка сотрудничества между двумя странами, рассказал журналистам... РИА Новости, 01.09.2025

2025-09-01T13:49:00+03:00

2025-09-01T13:49:00+03:00

2025-09-01T13:50:00+03:00

в мире

россия

индия

алексей оверчук

владимир путин

нарендра моди

саммит шос в китае в 2025 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038781248_0:0:3158:1777_1920x0_80_0_0_c736bc4673e8537ae1596b006a96827f.jpg

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Переговоры России и Индии в Тяньцзине были очень наполненными, была рассмотрена вся повестка сотрудничества между двумя странами, рассказал журналистам вице-премьер РФ Алексей Оверчук. Ранее в понедельник он принял участие в переговорах президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди. "Наши переговоры прошли очень наполненно. Действительно, сотрудничество с Индией, оно традиционное, оно устойчивое и очень позитивное. Наши страны за плечами имеют десятилетия действительно очень тесной работы. Это всегда очень дружеские, очень близкие отношения", - сказал Оверчук журналистам по итогам переговоров. "Те вопросы, которые сегодня были затронуты на встрече президента России Путина и премьер-министра Индии Моди, они охватывали буквально всю повестку, которая есть между нашими странами", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20250831/indiya-1979172193.html

россия

индия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, индия, алексей оверчук, владимир путин, нарендра моди, саммит шос в китае в 2025 году