Оверчук рассказал о переговорах России и Индии в Тяньцзине

Оверчук: на переговорах с Индией обсудили всю повестку сотрудничества двух стран
Владимир Путин и представители делегации РФ во время встречи с премьером Индии Нарендрой Моди на полях саммита ШОС в Тяньцзине
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Переговоры России и Индии в Тяньцзине были очень наполненными, была рассмотрена вся повестка сотрудничества между двумя странами, рассказал журналистам вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
Ранее в понедельник он принял участие в переговорах президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди.
"Наши переговоры прошли очень наполненно. Действительно, сотрудничество с Индией, оно традиционное, оно устойчивое и очень позитивное. Наши страны за плечами имеют десятилетия действительно очень тесной работы. Это всегда очень дружеские, очень близкие отношения", - сказал Оверчук журналистам по итогам переговоров.
"Те вопросы, которые сегодня были затронуты на встрече президента России Путина и премьер-министра Индии Моди, они охватывали буквально всю повестку, которая есть между нашими странами", - подчеркнул он.
