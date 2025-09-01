Рейтинг@Mail.ru
В офисе Эрдогана раскрыли подробности его переговоров с Путиным
13:19 01.09.2025 (обновлено: 13:20 01.09.2025)
В офисе Эрдогана раскрыли подробности его переговоров с Путиным
АНКАРА, 1 сен – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным "на полях" саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае обсудил переговорный процесс по мирному договору между Азербайджаном и Арменией и ситуацию на Южном Кавказе, сообщила канцелярия турецкого лидера. "Господин президент (Эрдоган – ред.) выразил надежду, что переговоры между Азербайджаном и Арменией приведут к достижению прочного мира, а также отметил, что прочная стабильность на Кавказе отвечает общим интересам Турции и России", - говорится в сообщении.
АНКАРА, 1 сен – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным "на полях" саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае обсудил переговорный процесс по мирному договору между Азербайджаном и Арменией и ситуацию на Южном Кавказе, сообщила канцелярия турецкого лидера.
"Господин президент (Эрдоган – ред.) выразил надежду, что переговоры между Азербайджаном и Арменией приведут к достижению прочного мира, а также отметил, что прочная стабильность на Кавказе отвечает общим интересам Турции и России", - говорится в сообщении.
Межгосударственные отношения России и Турции
30 августа, 20:52
 
