https://ria.ru/20250901/peregovory-2038840363.html

В офисе Эрдогана раскрыли подробности его переговоров с Путиным

В офисе Эрдогана раскрыли подробности его переговоров с Путиным - РИА Новости, 01.09.2025

В офисе Эрдогана раскрыли подробности его переговоров с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным "на полях" саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в... РИА Новости, 01.09.2025

2025-09-01T13:19:00+03:00

2025-09-01T13:19:00+03:00

2025-09-01T13:20:00+03:00

турция

азербайджан

армения

реджеп тайип эрдоган

владимир путин

шос

саммит шос в китае в 2025 году

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038795785_0:0:2891:1627_1920x0_80_0_0_2204825bc80f4ef3d15dcec27f5abcef.jpg

АНКАРА, 1 сен – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным "на полях" саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае обсудил переговорный процесс по мирному договору между Азербайджаном и Арменией и ситуацию на Южном Кавказе, сообщила канцелярия турецкого лидера. "Господин президент (Эрдоган – ред.) выразил надежду, что переговоры между Азербайджаном и Арменией приведут к достижению прочного мира, а также отметил, что прочная стабильность на Кавказе отвечает общим интересам Турции и России", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250830/diplomatiya-1893613367.html

турция

азербайджан

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

турция, азербайджан, армения, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, шос, саммит шос в китае в 2025 году, в мире