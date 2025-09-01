Переговоры Путина и Эрдогана завершились

https://ria.ru/20250901/peregovory-2038805048.html

Переговоры президента России Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана в китайском Тяньцзине завершились, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.09.2025

2025-09-01T11:24:00+03:00

2025-09-01T11:24:00+03:00

2025-09-01T12:51:00+03:00

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038795785_0:0:2891:1627_1920x0_80_0_0_2204825bc80f4ef3d15dcec27f5abcef.jpg

ТЯНЬЦЗИНЬ (Китая), 1 сен - РИА Новости. Переговоры президента России Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана в китайском Тяньцзине завершились, передаёт корреспондент РИА Новости.Путин провел встречу с Эрдоганом на полях саммита ШОС в Китае.Российский лидер 31 августа прибыл в Китай с четырехдневным визитом. Первым городом посещения главы российского государства стал Тяньцзинь, где проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).На его полях у российского лидера запланирован ряд двухсторонних встреч.

