Переговоры Путина и Эрдогана завершились - РИА Новости, 01.09.2025
11:24 01.09.2025 (обновлено: 12:51 01.09.2025)
Переговоры Путина и Эрдогана завершились
Переговоры президента России Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана в китайском Тяньцзине завершились, передаёт корреспондент РИА Новости.
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китая), 1 сен - РИА Новости. Переговоры президента России Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана в китайском Тяньцзине завершились, передаёт корреспондент РИА Новости.Путин провел встречу с Эрдоганом на полях саммита ШОС в Китае.Российский лидер 31 августа прибыл в Китай с четырехдневным визитом. Первым городом посещения главы российского государства стал Тяньцзинь, где проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).На его полях у российского лидера запланирован ряд двухсторонних встреч.
Переговоры Путина и Эрдогана завершились

Переговоры Путина и Эрдогана в Тяньцзине завершились

Владимир Путин во время встречи с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита ШОС в Тяньцзине
Владимир Путин во время встречи с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита ШОС в Тяньцзине
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин во время встречи с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита ШОС в Тяньцзине
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китая), 1 сен - РИА Новости. Переговоры президента России Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана в китайском Тяньцзине завершились, передаёт корреспондент РИА Новости.
Путин провел встречу с Эрдоганом на полях саммита ШОС в Китае.
Межгосударственные отношения России и Турции
30 августа, 20:52
Российский лидер 31 августа прибыл в Китай с четырехдневным визитом. Первым городом посещения главы российского государства стал Тяньцзинь, где проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
На его полях у российского лидера запланирован ряд двухсторонних встреч.
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с Владимиром Путиным на полях саммита ШОС в Тяньцзине
Эрдоган: Турция прилагает усилия для украинского урегулирования
11:34
 
Заголовок открываемого материала