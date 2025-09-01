https://ria.ru/20250901/peregovory-2038805048.html
Переговоры Путина и Эрдогана завершились
Переговоры президента России Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана в китайском Тяньцзине завершились, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T11:24:00+03:00
2025-09-01T12:51:00+03:00
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китая), 1 сен - РИА Новости. Переговоры президента России Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана в китайском Тяньцзине завершились, передаёт корреспондент РИА Новости.Путин провел встречу с Эрдоганом на полях саммита ШОС в Китае.Российский лидер 31 августа прибыл в Китай с четырехдневным визитом. Первым городом посещения главы российского государства стал Тяньцзинь, где проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).На его полях у российского лидера запланирован ряд двухсторонних встреч.
