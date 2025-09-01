https://ria.ru/20250901/peregovory-2038799071.html
Лавров, Лихачев и Дмитриев участвуют в российско-турецких переговорах
ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сен - РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров, замглавы администрации президента Максим Орешкин, министры транспорта и энергетики Андрей Никитин и Сергей Цивилев и другие члены российской делегации примут участие в российско-турецких переговорах, передает корреспондент РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Эрдогана проходит в понедельник в китайском Тяньцзине. С российской стороны во встрече принимают участие: министр иностранных дел Сергей Лавров, замруководителя администрации президента Максим Орешкин, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощник президента Юрий Ушаков. Кроме того, во встрече участвуют министры транспорта и энергетики Андрей Никитин и Сергей Цивилев, а также директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.
