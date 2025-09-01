https://ria.ru/20250901/peregovory-2038799071.html

Лавров, Лихачев и Дмитриев участвуют в российско-турецких переговорах

Лавров, Лихачев и Дмитриев участвуют в российско-турецких переговорах - РИА Новости, 01.09.2025

Лавров, Лихачев и Дмитриев участвуют в российско-турецких переговорах

Глава МИД Сергей Лавров, замглавы администрации президента Максим Орешкин, министры транспорта и энергетики Андрей Никитин и Сергей Цивилев и другие члены... РИА Новости, 01.09.2025

2025-09-01T10:56:00+03:00

2025-09-01T10:56:00+03:00

2025-09-01T10:56:00+03:00

в мире

россия

турция

владимир путин

сергей лавров

максим орешкин

федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)

российский фонд прямых инвестиций

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038797702_0:217:3200:2017_1920x0_80_0_0_5dfa04e19c5c9ef91c9f2e6965137042.jpg

ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сен - РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров, замглавы администрации президента Максим Орешкин, министры транспорта и энергетики Андрей Никитин и Сергей Цивилев и другие члены российской делегации примут участие в российско-турецких переговорах, передает корреспондент РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Эрдогана проходит в понедельник в китайском Тяньцзине. С российской стороны во встрече принимают участие: министр иностранных дел Сергей Лавров, замруководителя администрации президента Максим Орешкин, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощник президента Юрий Ушаков. Кроме того, во встрече участвуют министры транспорта и энергетики Андрей Никитин и Сергей Цивилев, а также директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.

https://ria.ru/20250830/diplomatiya-1893613367.html

россия

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, турция, владимир путин, сергей лавров, максим орешкин, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), российский фонд прямых инвестиций, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", саммит шос в китае в 2025 году