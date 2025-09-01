Рейтинг@Mail.ru
Лавров, Лихачев и Дмитриев участвуют в российско-турецких переговорах - РИА Новости, 01.09.2025
10:56 01.09.2025
https://ria.ru/20250901/peregovory-2038799071.html
Лавров, Лихачев и Дмитриев участвуют в российско-турецких переговорах
Лавров, Лихачев и Дмитриев участвуют в российско-турецких переговорах - РИА Новости, 01.09.2025
Лавров, Лихачев и Дмитриев участвуют в российско-турецких переговорах
Глава МИД Сергей Лавров, замглавы администрации президента Максим Орешкин, министры транспорта и энергетики Андрей Никитин и Сергей Цивилев и другие члены... РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T10:56:00+03:00
2025-09-01T10:56:00+03:00
в мире
россия
турция
владимир путин
сергей лавров
максим орешкин
федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)
российский фонд прямых инвестиций
ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сен - РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров, замглавы администрации президента Максим Орешкин, министры транспорта и энергетики Андрей Никитин и Сергей Цивилев и другие члены российской делегации примут участие в российско-турецких переговорах, передает корреспондент РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Эрдогана проходит в понедельник в китайском Тяньцзине. С российской стороны во встрече принимают участие: министр иностранных дел Сергей Лавров, замруководителя администрации президента Максим Орешкин, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощник президента Юрий Ушаков. Кроме того, во встрече участвуют министры транспорта и энергетики Андрей Никитин и Сергей Цивилев, а также директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.
россия
турция
в мире, россия, турция, владимир путин, сергей лавров, максим орешкин, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), российский фонд прямых инвестиций, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", саммит шос в китае в 2025 году
В мире, Россия, Турция, Владимир Путин, Сергей Лавров, Максим Орешкин, Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России), Российский фонд прямых инвестиций, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Саммит ШОС в Китае в 2025 году
Лавров, Лихачев и Дмитриев участвуют в российско-турецких переговорах

Лавров, Орешкин, Лихачев, Дмитриев и Ушаков участвуют в переговорах с Турцией

ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сен - РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров, замглавы администрации президента Максим Орешкин, министры транспорта и энергетики Андрей Никитин и Сергей Цивилев и другие члены российской делегации примут участие в российско-турецких переговорах, передает корреспондент РИА Новости.
Встреча президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Эрдогана проходит в понедельник в китайском Тяньцзине.
С российской стороны во встрече принимают участие: министр иностранных дел Сергей Лавров, замруководителя администрации президента Максим Орешкин, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощник президента Юрий Ушаков.
Кроме того, во встрече участвуют министры транспорта и энергетики Андрей Никитин и Сергей Цивилев, а также директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.
