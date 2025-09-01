https://ria.ru/20250901/peregovory-2038774773.html

Лавров, Никитин и Силуанов примут участие в российско-индийских переговорах

Глава МИД Сергей Лавров, первый вице-премьер Денис Мантуров, министр финансов Антон Силуанов, министр транспорта Андрей Никитин и другие члены российской... РИА Новости, 01.09.2025

ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров, первый вице-премьер Денис Мантуров, министр финансов Антон Силуанов, министр транспорта Андрей Никитин и другие члены российской делегации примут участие в российско-индийских переговорах, передает корреспондент РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди проходит в понедельник. С российской стороны во встрече принимают участие: министр иностранных дел Сергей Лавров, первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Алексей Оверчук, замруководителя администрации президента Максим Орешкин, помощник президента Юрий Ушаков, министры транспорта и финансов Андрей Никитин и Антон Силуанов, министр энергетики Сергей Цивилев. Кроме того, в составе российской делегации - директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев, президент Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев, глава "Роснефти" Игорь Сечин.

