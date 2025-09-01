Рейтинг@Mail.ru
Лавров, Никитин и Силуанов примут участие в российско-индийских переговорах - РИА Новости, 01.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:29 01.09.2025
https://ria.ru/20250901/peregovory-2038774773.html
Лавров, Никитин и Силуанов примут участие в российско-индийских переговорах
Лавров, Никитин и Силуанов примут участие в российско-индийских переговорах - РИА Новости, 01.09.2025
Лавров, Никитин и Силуанов примут участие в российско-индийских переговорах
Глава МИД Сергей Лавров, первый вице-премьер Денис Мантуров, министр финансов Антон Силуанов, министр транспорта Андрей Никитин и другие члены российской... РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T09:29:00+03:00
2025-09-01T09:29:00+03:00
россия
индия
владимир путин
нарендра моди
сергей лавров
федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)
российский фонд прямых инвестиций
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1c/1892619272_0:215:2789:1784_1920x0_80_0_0_7ecfd0aaf8fc493710e39516a1c76531.jpg
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров, первый вице-премьер Денис Мантуров, министр финансов Антон Силуанов, министр транспорта Андрей Никитин и другие члены российской делегации примут участие в российско-индийских переговорах, передает корреспондент РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди проходит в понедельник. С российской стороны во встрече принимают участие: министр иностранных дел Сергей Лавров, первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Алексей Оверчук, замруководителя администрации президента Максим Орешкин, помощник президента Юрий Ушаков, министры транспорта и финансов Андрей Никитин и Антон Силуанов, министр энергетики Сергей Цивилев. Кроме того, в составе российской делегации - директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев, президент Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев, глава "Роснефти" Игорь Сечин.
https://ria.ru/20250831/indiya-1979172193.html
россия
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1c/1892619272_60:0:2789:2047_1920x0_80_0_0_c40ce29047d6c615843b340bf313c4a5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, индия, владимир путин, нарендра моди, сергей лавров, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), российский фонд прямых инвестиций, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Россия, Индия, Владимир Путин, Нарендра Моди, Сергей Лавров, Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России), Российский фонд прямых инвестиций, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Лавров, Никитин и Силуанов примут участие в российско-индийских переговорах

Лавров, Никитин, Цивилев и Силуанов примут участие в переговорах с Индией в КНР

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и Индии
Государственные флаги России и Индии - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Государственные флаги России и Индии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров, первый вице-премьер Денис Мантуров, министр финансов Антон Силуанов, министр транспорта Андрей Никитин и другие члены российской делегации примут участие в российско-индийских переговорах, передает корреспондент РИА Новости.
Встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди проходит в понедельник.
С российской стороны во встрече принимают участие: министр иностранных дел Сергей Лавров, первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Алексей Оверчук, замруководителя администрации президента Максим Орешкин, помощник президента Юрий Ушаков, министры транспорта и финансов Андрей Никитин и Антон Силуанов, министр энергетики Сергей Цивилев.
Кроме того, в составе российской делегации - директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев, президент Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев, глава "Роснефти" Игорь Сечин.
Здание посольства Индии в Москве - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
Межгосударственные отношения России и Индии
Вчера, 19:26
 
РоссияИндияВладимир ПутинНарендра МодиСергей ЛавровФедеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России)Российский фонд прямых инвестицийГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала