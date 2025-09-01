https://ria.ru/20250901/peregovory-2038774773.html
Лавров, Никитин и Силуанов примут участие в российско-индийских переговорах
Лавров, Никитин и Силуанов примут участие в российско-индийских переговорах - РИА Новости, 01.09.2025
Лавров, Никитин и Силуанов примут участие в российско-индийских переговорах
Глава МИД Сергей Лавров, первый вице-премьер Денис Мантуров, министр финансов Антон Силуанов, министр транспорта Андрей Никитин и другие члены российской... РИА Новости, 01.09.2025
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров, первый вице-премьер Денис Мантуров, министр финансов Антон Силуанов, министр транспорта Андрей Никитин и другие члены российской делегации примут участие в российско-индийских переговорах, передает корреспондент РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди проходит в понедельник. С российской стороны во встрече принимают участие: министр иностранных дел Сергей Лавров, первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Алексей Оверчук, замруководителя администрации президента Максим Орешкин, помощник президента Юрий Ушаков, министры транспорта и финансов Андрей Никитин и Антон Силуанов, министр энергетики Сергей Цивилев. Кроме того, в составе российской делегации - директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев, президент Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев, глава "Роснефти" Игорь Сечин.
Лавров, Никитин и Силуанов примут участие в российско-индийских переговорах
