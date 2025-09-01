Рейтинг@Mail.ru
Пашинян сообщил о встрече с Эрдоганом на саммите ШОС
01.09.2025
Пашинян сообщил о встрече с Эрдоганом на саммите ШОС
Пашинян сообщил о встрече с Эрдоганом на саммите ШОС
ЕРЕВАН, 1 сен - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что провел встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Китае."В рамках саммита ШОС провел встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом", - написал Пашинян в своем Telegram-канале. Там же он разместил видео со встречи. Другие подробности он не привел.Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница между двумя странами закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Сложные отношения между странами вызваны рядом обстоятельств, связанных с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции по Карабаху и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи. В Москве в январе 2022 года состоялась первая встреча спецпредставителей по процессу нормализации отношений между Арменией и Турцией - зампреда парламента Армении Рубена Рубиняна и экс-посла Турции в США Сердара Кылыча. Как сообщал МИД РФ, стороны в ходе переговоров проявили готовность вести диалог в конструктивном и неполитизированном ключе. Еще ряд встреч прошел в Вене.Первого июля 2022 года в ходе встречи Рубиняна и Кылыча в Вене была достигнута договоренность в кратчайшие сроки обеспечить возможность пересечения армянско-турецкой сухопутной границы гражданами третьих стран.
шос, никол пашинян, саммит шос в китае в 2025 году, турция, армения, реджеп тайип эрдоган
ЕРЕВАН, 1 сен - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что провел встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Китае.
"В рамках саммита ШОС провел встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом", - написал Пашинян в своем Telegram-канале. Там же он разместил видео со встречи. Другие подробности он не привел.
Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница между двумя странами закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Сложные отношения между странами вызваны рядом обстоятельств, связанных с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции по Карабаху и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи. В Москве в январе 2022 года состоялась первая встреча спецпредставителей по процессу нормализации отношений между Арменией и Турцией - зампреда парламента Армении Рубена Рубиняна и экс-посла Турции в США Сердара Кылыча. Как сообщал МИД РФ, стороны в ходе переговоров проявили готовность вести диалог в конструктивном и неполитизированном ключе. Еще ряд встреч прошел в Вене.
Первого июля 2022 года в ходе встречи Рубиняна и Кылыча в Вене была достигнута договоренность в кратчайшие сроки обеспечить возможность пересечения армянско-турецкой сухопутной границы гражданами третьих стран.
