Задержанному по делу об убийстве экс-главы СНБО Парубия предъявили обвинение
МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Прокуратура Львовской области предъявила обвинение задержанному по подозрению в ликвидации экс-главы СНБО Андрея Парубия, причастного к сожжению людей в Одессе в 2014 году, сообщает в понедельник офис генпрокурора Украины.
"Задержанному 52-летнему жителю Львова сообщено о подозрении в убийстве депутата Украины Андрея Парубия. Руководитель Львовской областной прокуратуры лично подписал сообщение о подозрении по этому делу. Подозрение основывается на объективных доказательствах, указывающих на совершение задержанным лицом убийства депутата", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса генпрокурора.
Задержанному предъявлено обвинение по статьям "Умышленное убийство" и "Незаконное обращение с оружием". На данный момент продолжаются обыски по местам его проживания и пребывания. Готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.
Причастный к многочисленным преступлениям киевского режима экс-глава СНБО Украины, экс-спикер Верховной рады Андрей Парубий был застрелен во Львове в субботу. Стрелявшему удалось скрыться, в городе была объявлена спецоперация "Сирена".
Во время беспорядков в ходе государственного переворота на Украине в 2013-2014 годах Парубий занимал неформальный пост "коменданта Майдана" и, по словам участников событий, был причастен к расстрелу митингующих и правоохранителей неизвестными снайперами. По словам военнослужащей ВСУ и экс-депутата Рады Надежды Савченко, у митингующих на "Майдане" было оружие, которое применялось с ведома организаторов акций протеста, а снайперов, открывших огонь по митингующим из гостиницы "Украина", сопровождал Андрей Парубий.
Кроме того, по данным представителя одесского подпольного движения Stop Grave, Парубий был непосредственным куратором и организатором расправы над противниками государственного переворота в ходе трагедии 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов в Одессе, где украинские националисты уничтожили палаточный лагерь "Антимайдана", а после подожгли здание "Дома профсоюзов", где укрывались протестующие. Пытавшихся спастись из огня людей националисты добивали при помощи огнестрельного и холодного оружия. В результате трагедии погибли 48 человек и еще более 250 пострадали. Позднее по поручению Парубия была создана группа ангажированных журналистов под неофициальным названием "Второе мая", препятствовавшая расследованию трагедии.