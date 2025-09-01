Рейтинг@Mail.ru
На Украине заявили о "русском следе" в ликвидации Парубия
01.09.2025
На Украине заявили о "русском следе" в ликвидации Парубия
Глава национальной полиции Украины Иван Выговский заявил, что в ликвидации экс-главы СНБО Андрея Парубия, причастного к сожжению людей в Одессе в 2014 году, якобы замечен "русский след"
МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Глава национальной полиции Украины Иван Выговский заявил, что в ликвидации экс-главы СНБО Андрея Парубия, причастного к сожжению людей в Одессе в 2014 году, якобы замечен "русский след", при этом никаких доказательств этому и объяснений он не представил. "Мы знаем: это преступление не случайно. В нем есть русский след", - написал Выговский в социальной сети Facebook*. Причастный к многочисленным преступлениям киевского режима экс-глава СНБО Украины, экс-спикер Верховной рады Андрей Парубий был застрелен во Львове в субботу. Стрелявшему удалось скрыться, в городе была объявлена спецоперация "Сирена". Во время беспорядков в ходе государственного переворота на Украине в 2013-2014 годах Парубий занимал неформальный пост "коменданта Майдана" и, по словам участников событий, был причастен к расстрелу митингующих и правоохранителей неизвестными снайперами. По словам военнослужащей ВСУ и экс-депутата Рады Надежды Савченко, у митингующих на "Майдане" было оружие, которое применялось с ведома организаторов акций протеста, а снайперов, открывших огонь по митингующим из гостиницы "Украина", сопровождал Андрей Парубий. Кроме того, по данным представителя одесского подпольного движения Stop Grave, Парубий был непосредственным куратором и организатором расправы над противниками государственного переворота в ходе трагедии 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов в Одессе, где украинские националисты уничтожили палаточный лагерь "Антимайдана", а после подожгли здание "Дома профсоюзов", где укрывались протестующие. Пытавшихся спастись из огня людей националисты добивали при помощи огнестрельного и холодного оружия. В результате трагедии погибли 48 человек и еще более 250 пострадали. Позднее по поручению Парубия была создана группа ангажированных журналистов под неофициальным названием "Второе мая", препятствовавшая расследованию трагедии.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Глава национальной полиции Украины Иван Выговский заявил, что в ликвидации экс-главы СНБО Андрея Парубия, причастного к сожжению людей в Одессе в 2014 году, якобы замечен "русский след", при этом никаких доказательств этому и объяснений он не представил.
"Мы знаем: это преступление не случайно. В нем есть русский след", - написал Выговский в социальной сети Facebook*.
Причастный к многочисленным преступлениям киевского режима экс-глава СНБО Украины, экс-спикер Верховной рады Андрей Парубий был застрелен во Львове в субботу. Стрелявшему удалось скрыться, в городе была объявлена спецоперация "Сирена".
Во время беспорядков в ходе государственного переворота на Украине в 2013-2014 годах Парубий занимал неформальный пост "коменданта Майдана" и, по словам участников событий, был причастен к расстрелу митингующих и правоохранителей неизвестными снайперами. По словам военнослужащей ВСУ и экс-депутата Рады Надежды Савченко, у митингующих на "Майдане" было оружие, которое применялось с ведома организаторов акций протеста, а снайперов, открывших огонь по митингующим из гостиницы "Украина", сопровождал Андрей Парубий.
Кроме того, по данным представителя одесского подпольного движения Stop Grave, Парубий был непосредственным куратором и организатором расправы над противниками государственного переворота в ходе трагедии 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов в Одессе, где украинские националисты уничтожили палаточный лагерь "Антимайдана", а после подожгли здание "Дома профсоюзов", где укрывались протестующие. Пытавшихся спастись из огня людей националисты добивали при помощи огнестрельного и холодного оружия. В результате трагедии погибли 48 человек и еще более 250 пострадали. Позднее по поручению Парубия была создана группа ангажированных журналистов под неофициальным названием "Второе мая", препятствовавшая расследованию трагедии.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
