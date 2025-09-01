https://ria.ru/20250901/parizh-2038892599.html

Встреча "коалиции желающих" пройдет в четверг в Париже

Встреча "коалиции желающих" пройдет в четверг в Париже - РИА Новости, 01.09.2025

Встреча "коалиции желающих" пройдет в четверг в Париже

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер проведут в четверг в Париже очередную встречу по Украине так называемой... РИА Новости, 01.09.2025

2025-09-01T16:26:00+03:00

2025-09-01T16:26:00+03:00

2025-09-01T16:26:00+03:00

в мире

украина

киев

эммануэль макрон

кир стармер

владимир зеленский

еврокомиссия

франция

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151727/34/1517273474_0:104:2048:1256_1920x0_80_0_0_04dccc4d3c77b1195a37ebb29d5990f9.jpg

ПАРИЖ, 1 сен – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер проведут в четверг в Париже очередную встречу по Украине так называемой "коалиции желающих", сообщила в понедельник газета Monde со ссылкой на Елисейский дворец. В минувшую пятницу Макрон заявил, что заседание коалиции состоится в ближайшие дни. "Эммануэль Макрон и Кир Стармер возглавят в четверг в Елисейском дворце встречу коалиции желающих", - говорится в материале. Заседание пройдет в смешанном формате, в нём также примет участие Владимир Зеленский, пишет Monde. На повестке дня, среди прочего, будет стоять вопрос разработки гарантий безопасности для Украины, сообщает издание. Ранее газета Financial Times со ссылкой на дипломатов, сообщила, что в четверг Париж по приглашению президента Франции Эммануэля Макрона в том числе прибудут канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер Британии Кир Стармер, генсек НАТО Марк Рютте и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Как сообщало агентство Франс Пресс, к переговорам также присоединится Владимир Зеленский. Ранее президент США Дональд Трамп принял в Белом доме Зеленского и лидеров европейских стран. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Трамп также сказал, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих ", которая может включать многонациональные силы. В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств - членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий. Как подчеркнул ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной на переговорах в Стамбуле в 2022 году.

https://ria.ru/20250901/moskva-2038676931.html

https://ria.ru/20250831/zelenskiy-2038703183.html

https://ria.ru/20250821/lavrov-2036706754.html

украина

киев

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, киев, эммануэль макрон, кир стармер, владимир зеленский, еврокомиссия, франция