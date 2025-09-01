https://ria.ru/20250901/panteleev-2038949626.html

Пантелеев представил Тульскую область на выставке достижений регионов

01.09.2025

2025-09-01T21:09:00+03:00

тульская область

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Первый заместитель губернатора – председатель правительства Михаил Пантелеев представил стенд Тульской области на выставке "Регион-2030. Платформа Будущего", сообщает пресс-служба области. В понедельник в Национальном центре "Россия" открылась экспозиция "Регион-2030. Платформа Будущего". Она представляет достижения субъектов Российской Федерации и их стратегические планы развития. Первые семь регионов, которые принимают участие в выставке, — Республика Дагестан, Амурская, Воронежская, Челябинская и Тульская области, Еврейская автономная область и Ненецкий автономный округ. Выставку открыли первый заместитель руководителя администрации президента России, председатель организационного комитета Национального центра "Россия" Сергей Кириенко, генеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина. Пантелеев выразил благодарность Кириенко и генеральному директору АНО "Дирекция выставки достижений "Россия" Наталье Виртуозовой за возможность представить регион в числе первых. Стенд Тульской области сочетает современные мультимедийные технологии и исторические артефакты. Особое внимание уделено перспективным проектам региона. Посетители смогут увидеть прошлое, настоящее и будущее нашего края. "На выставке представлен исторический и культурный потенциал, инновационные идеи и проекты, а также перспективы развития региона до 2030 года. Стратегию развития Тульской области, которая основывается на национальных целях, обозначенных президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, губернатор Дмитрий Вячеславович Миляев представит на Неделе региона, которая пройдет с 16 сентября", — приводит пресс-служба слова Пантелеева.

