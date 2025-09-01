https://ria.ru/20250901/pakistan-2038864106.html

Песков рассказал о разговоре Путина с президентом Пакистана

Песков рассказал о разговоре Путина с президентом Пакистана

ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на полях мероприятий саммита ШОС кратко поговорил с высшим руководством Пакистана, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Были контакты (у Путина - ред.) на полях и ШОС, и "ШОС плюс" с очень многими главами государств… Были разговоры краткие с президентом Пакистана", - сказал Песков журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину.

