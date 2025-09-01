Рейтинг@Mail.ru
Овчинский: 3,7 тысячи рабочих мест создадут по КРТ в Филевском Парке - РИА Новости, 01.09.2025
12:22 01.09.2025
Овчинский: 3,7 тысячи рабочих мест создадут по КРТ в Филевском Парке
москва
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
владислав овчинский
МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. В районе Филевский парк на западе Москвы по проекту КРТ создадут около 3,7 тысячи рабочих мест, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский."Проект комплексного развития территории в Береговом проезде предусматривает редевелопмент двух участков общей площадью 1,97 гектара. Планируемая застройка станет частью формирующегося в Филевской пойме нового жилого квартала. В рамках проекта здесь построят 129 тысяч квадратных метров недвижимости общественно-делового и коммунального назначения. Прилегающую территорию благоустроят, а также модернизируют существующую дорожно-транспортную сеть", - приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.В сообщении уточняется, что в вложения в развитие территории составят 55,2 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект - около 1,7 миллиарда рублей. Благодаря реализации проекта в районе появится почти 3,7 тысячи рабочих мест для жителей.Сами площадки находятся по адресам: Береговой проезд, участок 4/6, строение 1, и участок 4, корпус 3, недалеко от пристани первого регулярного маршрута речного пассажирского транспорта. Проект планируется реализовать за восемь лет, добавляется в пресс-релизе.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин одобрил проект КРТ в районе Филевский Парк, в рамках которого реализуют развитие двух участков. Они находятся в Береговом проезде.
москва
москва, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы, владислав овчинский
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы, Владислав Овчинский
МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. В районе Филевский парк на западе Москвы по проекту КРТ создадут около 3,7 тысячи рабочих мест, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
"Проект комплексного развития территории в Береговом проезде предусматривает редевелопмент двух участков общей площадью 1,97 гектара. Планируемая застройка станет частью формирующегося в Филевской пойме нового жилого квартала. В рамках проекта здесь построят 129 тысяч квадратных метров недвижимости общественно-делового и коммунального назначения. Прилегающую территорию благоустроят, а также модернизируют существующую дорожно-транспортную сеть", - приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
В сообщении уточняется, что в вложения в развитие территории составят 55,2 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект - около 1,7 миллиарда рублей. Благодаря реализации проекта в районе появится почти 3,7 тысячи рабочих мест для жителей.
Сами площадки находятся по адресам: Береговой проезд, участок 4/6, строение 1, и участок 4, корпус 3, недалеко от пристани первого регулярного маршрута речного пассажирского транспорта. Проект планируется реализовать за восемь лет, добавляется в пресс-релизе.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин одобрил проект КРТ в районе Филевский Парк, в рамках которого реализуют развитие двух участков. Они находятся в Береговом проезде.
Овчинский: в многофункциональном комплексе в "Москва-Сити" возводят монолит
