Овчинский: 3,7 тысячи рабочих мест создадут по КРТ в Филевском Парке

МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. В районе Филевский парк на западе Москвы по проекту КРТ создадут около 3,7 тысячи рабочих мест, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский."Проект комплексного развития территории в Береговом проезде предусматривает редевелопмент двух участков общей площадью 1,97 гектара. Планируемая застройка станет частью формирующегося в Филевской пойме нового жилого квартала. В рамках проекта здесь построят 129 тысяч квадратных метров недвижимости общественно-делового и коммунального назначения. Прилегающую территорию благоустроят, а также модернизируют существующую дорожно-транспортную сеть", - приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.В сообщении уточняется, что в вложения в развитие территории составят 55,2 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект - около 1,7 миллиарда рублей. Благодаря реализации проекта в районе появится почти 3,7 тысячи рабочих мест для жителей.Сами площадки находятся по адресам: Береговой проезд, участок 4/6, строение 1, и участок 4, корпус 3, недалеко от пристани первого регулярного маршрута речного пассажирского транспорта. Проект планируется реализовать за восемь лет, добавляется в пресс-релизе.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин одобрил проект КРТ в районе Филевский Парк, в рамках которого реализуют развитие двух участков. Они находятся в Береговом проезде.

