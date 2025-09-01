Рейтинг@Mail.ru
Всех детей, отравившихся хлором в Анапе, выписали
20:33 01.09.2025
Всех детей, отравившихся хлором в Анапе, выписали
происшествия
анапа
краснодарский край
следственный комитет россии (ск рф)
россия
КРАСНОДАР, 1 сен - РИА Новости. Все дети, пострадавшие от отравления хлором в отеле Анапы, выписаны из городской больницы в удовлетворительном состоянии, сообщил в понедельник оперативный штаб Краснодарского края. Ранее в понедельник СУ СК по краю сообщило о возбуждении уголовного дела по статье 238 ("оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности") по результатам проверки в отеле Анапы, откуда туристы, в том числе шестеро детей, были госпитализированы с признаками отравления парами хлора. Следствие продолжает выяснять обстоятельства случившегося. "В Анапе выписали всех пострадавших детей в результате инцидента в гостинице. Из одного из отелей города-курорта 27 августа в горбольницу госпитализировали шестерых детей, пострадавших в результате выброса хлора из-за сбоя в работе оборудования в бассейне. Уже 28 и 29 августа их выписали в удовлетворительном состоянии", - говорится в сообщении оперштаба. Отель оказал "все необходимые меры поддержки гостям", а его представители все время находились в контакте с родителями пострадавших, говорится также в сообщении.
происшествия, анапа, краснодарский край, следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Анапа, Краснодарский край, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Работник медучреждения в коридоре
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
Работник медучреждения в коридоре. Архивное фото
КРАСНОДАР, 1 сен - РИА Новости. Все дети, пострадавшие от отравления хлором в отеле Анапы, выписаны из городской больницы в удовлетворительном состоянии, сообщил в понедельник оперативный штаб Краснодарского края.
Ранее в понедельник СУ СК по краю сообщило о возбуждении уголовного дела по статье 238 ("оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности") по результатам проверки в отеле Анапы, откуда туристы, в том числе шестеро детей, были госпитализированы с признаками отравления парами хлора. Следствие продолжает выяснять обстоятельства случившегося.
"В Анапе выписали всех пострадавших детей в результате инцидента в гостинице. Из одного из отелей города-курорта 27 августа в горбольницу госпитализировали шестерых детей, пострадавших в результате выброса хлора из-за сбоя в работе оборудования в бассейне. Уже 28 и 29 августа их выписали в удовлетворительном состоянии", - говорится в сообщении оперштаба.
Отель оказал "все необходимые меры поддержки гостям", а его представители все время находились в контакте с родителями пострадавших, говорится также в сообщении.
ПроисшествияАнапаКраснодарский крайСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
