https://ria.ru/20250901/osen-2038769674.html
Синоптик рассказал, когда в Москве наступит осень
Синоптик рассказал, когда в Москве наступит осень - РИА Новости, 01.09.2025
Синоптик рассказал, когда в Москве наступит осень
Метеорологическое лето в Москве будет на две недели длиннее календарного, осень наступит во второй половине сентября, сообщил РИА Новости ведущий специалист... РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T08:55:00+03:00
2025-09-01T08:55:00+03:00
2025-09-01T08:55:00+03:00
москва
россия
евгений тишковец
погода
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153097/51/1530975181_0:479:2790:2048_1920x0_80_0_0_d35349482586935c44eed2a73e0d1242.jpg
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Метеорологическое лето в Москве будет на две недели длиннее календарного, осень наступит во второй половине сентября, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "По долгосрочному прогнозу, среднемесячная температура воздуха наступившего сентября в средней полосе России на 1-2 градуса превысит климатическую норму. При этом старт осени будет относительно засушливым: дефицит осадков может составить 20-40%", - рассказал Тишковец. Он отметил, что особенно комфортной ожидается первая половина месяца, когда столбики термометров в Москве будут постоянно стремиться к 20-градусной высоте, что на пять градусов выше нормы. "Общее количество осадков будет отставать от климатического графика в 2-3 раза, и не превысит 1/5 от месячного объема небесной влаги. Это указывает на большое количество погожих дней - и затяжное бабье лето", - добавил Тишковец. Синоптик уточнил, что третья и четвертая неделя сентября станут похожими на осень – зачастят дожди, а температурный фон понизится и приблизится к норме, которая в Москве для сентября составляет по температуре воздуха: ночью плюс 7,1, днем плюс 15,4 градуса, а количеству осадков – 66 миллиметров. "Таким образом, метеорологическая осень, когда среднесуточная температура воздуха устойчиво становится ниже плюс 15, которая, по многолетним наблюдениям, как правило, должна наступать в столице 2 сентября, придёт только во второй половине текущего месяца, а значит, метеорологическое лето, как минимум, окажется длиннее календарного на 2 недели", - пояснил Тишковец.
https://ria.ru/20250829/vilfand-2038307928.html
https://ria.ru/20250831/klimat-2038158534.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153097/51/1530975181_30:0:2761:2048_1920x0_80_0_0_2858b8e0b5193c91f10f9347868daacc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, евгений тишковец, погода
Москва, Россия, Евгений Тишковец, Погода
Синоптик рассказал, когда в Москве наступит осень
Тишковец: метеорологическая осень придёт в Москву во второй половине сентября
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Метеорологическое лето в Москве будет на две недели длиннее календарного, осень наступит во второй половине сентября, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"По долгосрочному прогнозу, среднемесячная температура воздуха наступившего сентября в средней полосе России
на 1-2 градуса превысит климатическую норму. При этом старт осени будет относительно засушливым: дефицит осадков может составить 20-40%", - рассказал Тишковец
.
Он отметил, что особенно комфортной ожидается первая половина месяца, когда столбики термометров в Москве
будут постоянно стремиться к 20-градусной высоте, что на пять градусов выше нормы.
"Общее количество осадков будет отставать от климатического графика в 2-3 раза, и не превысит 1/5 от месячного объема небесной влаги. Это указывает на большое количество погожих дней - и затяжное бабье лето", - добавил Тишковец.
Синоптик уточнил, что третья и четвертая неделя сентября станут похожими на осень – зачастят дожди, а температурный фон понизится и приблизится к норме, которая в Москве для сентября составляет по температуре воздуха: ночью плюс 7,1, днем плюс 15,4 градуса, а количеству осадков – 66 миллиметров.
"Таким образом, метеорологическая осень, когда среднесуточная температура воздуха устойчиво становится ниже плюс 15, которая, по многолетним наблюдениям, как правило, должна наступать в столице 2 сентября, придёт только во второй половине текущего месяца, а значит, метеорологическое лето, как минимум, окажется длиннее календарного на 2 недели", - пояснил Тишковец.